Рекордний обвал біткойна: крипторинок втратив майже 100 мільярдів доларів за 24 години

Масштабний обвал на ринку криптовалюти триває. Вартість цифрових монет стрімко падає. На фоні цього галузь втрачає гроші. Зокрема, за останні 24 години ця сума перетнула позначку у 90 мільярдів доларів.

Біткойн, який є лідером ринку, впав нижче 30 тисяч доларів за монету вперше з 22 червня. На фоні цього подешевшали й інші цифрові валюти.

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Ринок криптовалюти втратив майже 100 мільярдів доларів

За даними CoinDesk, біткойн впав більше ніж на 6%, Ethereum – майже на 9%, XPR – на 10%. Актуальна вартість криптовалют:

Біткойн – 29 619 доларів за монету,

доларів за монету, Ethereum – 1 733 долари за монету,

долари за монету, XPR – 0,52 долара за монету,

долара за монету, Dogecoin – 0,16 долара за монету.

CoinMarketCap повідомляє, що за останні 24 години крипторинок втратив приблизно 98 мільярдів доларів. У середині квітня біткойн досягнув рекордного рівня – майже 65 тисяч доларів. З того часу його ціна впала більш ніж на 50%. Обвал біткойна спровокував масштабний розпродаж на світових фондових ринках. Понеділок, 19 липня, став найгіршим днем з жовтня 2020 року для індексу Dow Jones Industrial Average.

На світових ринках спостерігається великий розпродаж, повсюдно скорочуються ризикові активи. Існують побоювання щодо якості та сили відновлення економіки, а ризикові активи ослабли, включали високу прибутковість. Падіння біткойна загалом ослабило ринок криптовалют,

– повідомила Аннабель Хуанг, партнерка компанії Amber Group.

Криптовалюти стрімко знецінюються / Інфографіка CoinDesk

Що буде далі

Керівник відділу розвитку бізнесу криптовалютної біржі Luno Віджай Айяр заявив, що падіння біткойна нижче 30 тисяч доларів, може бути важливим фактором. Він додав, що розпродаж може знизитися, щоб перевірити рівень від 22 тисяч до 24 тисяч доларів.

Я хотів би бачити біткойн у діапазоні 20 – 40 тисяч доларів протягом певного проміжку часу, перш ніж повернеться якийсь бик,

– зауважив Айяр.

Бики Це трейдери, які заздалегідь скуповують цінні папери, сподіваючись, що їхня ціна з часом зросте, щоб потім вигідно продати їх дорожче.

Експерт Kinetic Capital також прогнозує потенційні продажі у майбутньому. За його словами, імпульс крипторинку в першому кварталі 2021 року зупинився і загрожує подальшим розворотом, ймовірно нижче 25 тисяч доларів.