За майже три місяці 2024 року компанія Tesla зафіксувала істотні зміни на фондовому ринку. Ба більше, виробник електрокарів отримав новий статус.

2024 рік компанія Tesla починала у дуже вигідній позиції, ставши найновішим членом "Великої сімки" (група американських компаній, акції яких значно випередили решту цінних паперів S&P 500 за темпами зростання). Річ у тому, що попередній рік виробник електрокарів завершив із серйозним зростанням.

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Tesla – головна невдаха Індекс S&P 500

Проте майже за три місяці ситуація не аби як змінилася. Річ у тому, що з початку року акції компанії Ілона Маска впали приблизно на 30%, змівши 230 мільярдів доларів ринкової вартості компанії.

Крім того, виробник електрокарів Tesla наразі фіксує найбільші втрати на біржі з усіх компаній, які входять до Індексу S&P 500. Наразі у світовому рейтингу компаній за рівнем капіталізації компанія Ілона Маска займає 15 місце, інформує портал Global Ranking.

Що таке Індекс S&P 500 Це фондовий індекс, який включає 500 публічних компаній США з найбільшою капіталізацією на ринку. Список належить компанії Standard & Poor's. Вперше був розрахований 4 березня 1957 року.

На момент створення цього матеріалу, акції Tesla коштують майже 174 долари за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 553,5 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance. Нагадаємо, що у 2024 році Ілон Маск втратив статус найбагатшої людини у світі, опустившись на 3 місце. Наразі його капітал оцінюють у 188 мільярдів доларів, за даними Bloomberg.