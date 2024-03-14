Топові компанії у світі виплатили 1,66 трильйона доларів за рік: хто отримав ці гроші

14 березня 2024, 14:22
Читать новость на русском

Джерело:

"Мінфін"

Найбільші компанії у світі встановили рекорд у 2023 році. Нове досягнення пов'язане із виплатою дивідендів.

Ситуацію з виплатою дивідендів дослідила британська компанія Janus Henderson Investors.

Зверніть увагу Спадок легендарних інвесторів: які поради допоможуть створити капітал

Рекордні дивіденди за 2023 рік

За минулий рік публічні компанії виплатили дивідендів на 1,66 трильйона доларів. Цей показник зріс на 5%. Загалом 86% з 1,2 тисячі компаній, дані яких вивчали експерти, або збільшили розмір дивідендів, або залишили їх на колишньому рівні.

Фахівці очікують, що за підсумками 2024 року загальна сума дивідендів знову зросте. Згідно з прогнозом, цей показник може скласти 1,72 трильйона доларів, додавши 3,9%.

Що таке дивіденди

Це частина прибутку, яка надається учасникам/акціонерам підприємства згідно з їхньою часткою в статутному капіталі такої компанії. 

Рекордні дивіденди у 2023 році виплатили компанії у 22 країнах. Серед них:

  • США;
  • Франція;
  • Німеччина;
  • Італія;
  • Канада;
  • Мексика;
  • Індонезія.
До теми! Натомість у Японії 91% компаній збільшили чи залишили розмір дивідендів. Тоді як в Європі (без врахування Великої Британії) такі виплати зросли на 10,4%. Загальна сума склала 300,7 мільярда доларів. Це історичний максимум в регіоні.

Найбільші суми на виплати дивідендів торік спрямували такі компанії:

  • Microsoft Corp.;
  • Apple Inc.;
  • Exxon Mobil;
  • China Construction Bank;
  • PetroChina Co.,
  • BHP, China Mobile;
  • Johnson & Johnson;
  • JPMorgan Chase & Co;
  • AP Moller-Maersk.

Сукупну суму їхніх виплат становить 136,1 мільярда доларів, що становить 8,2% загального показника.

Трейдинг – це один із найефективніших варіантів для заробітку онлайн. Опанувати всі тонкощі й нюанси допоможуть експерти Forex Club. Тож не втрачайте час та починайте нове життя все зараз!
Автор: Віта Свірневська