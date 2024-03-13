Біткойн фіксує нові рекорди: як від цього виграв Ілон Маск

Ілон Маск – один із найвідоміших прихильників криптовалют. Раніше він неодноразово публікував різні дописи про цифрові монети. Ба більше, його компанії володіють криптовалютами.

За даними аналітичної компанії Arkham Intelligence, і виробник електрокарів Tesla, і космічна компанія SpaceX володіють біткойнами й виграли від стрімкого подорожчання цифрової монети.

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Компанії Ілона Маска заробили на подорожчанні біткойна

Arkham повідомляє, що Tesla та SpaceX сумарно мають приблизно 19 800 біткойнів. Ці монети зберігають на різних криптогаманцях. Зокрема, Tesla має орієнтовно 11 500 біткойнів на 68 адресах, тоді як SpaceX зберігає десь 8 300 монет на 28 гаманцях.

Напочатку березня 2024 року на ринку криптовалют зафіксували рекордний з 2021 року рівень жадібності . Цей показник перетнув позначку у 90%.

Загалом цифрові монети коштують понад 1,4 мільярда доларів, оскільки біткойн встановив новий історичний максимум, перетнувши позначку у 72 тисячі доларів. Крім того, обидві компанії отримали мільйонні прибутки від інвестицій у криптовалюту:

Компанія SpaceX отримала 276 мільйонів доларів;

Виробник електрокарів Tesla заробив майже 500 мільйонів доларів.

У порівнянні з прибутками компаній від операційної діяльності ці суми досить незначні, але це вони досить значні, якщо взяти до уваги інші інвестиції.