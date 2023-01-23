Найкращий результат для індустрії: хедж-фонд мільярдера з США встановив новий рекорд

Хедж-фонд американського інвестора та підприємця Кеннета Гріффіна у 2022 році встановив рекорд за рівнем прибутку для клієнтів. Ба більше, компанія Citadel досягла найкращого результату у всьому секторі.

За минулий рік хедж-фонд Citadel заробив 16 мільярдів доларів та став одним із найуспішніших фінансових гравців в історії. Згідно з даними видання Forbes, хедж-фонд Citadel керує активами на майже 57 мільярдів доларів.

Зверніть увагу Головні події для валют та золота за рік: до чого тепер варто готуватися інвесторам

Важливий рекорд для Citadel

Цей показник для Citadel став найбільшим річним прибутком для менеджера хедж-фонду, перевищивши 15 мільярдів доларів, які отримав Джон Полсон у 2007 році завдяки ставці проти субстандартних іпотечних кредитів.

Американський письменник Грегорі Цукерман у своїй наступній книзі назвав це "найкращою угодою в історії". Загалом 20 найбільших хедж-фондів за 2022 рік отримали прибуток у розмірі 22,4 мільярда доларів після сплати податків.

Що таке хедж-фонд Це приватний інвестиційний фонд з використанням об'єднаних коштів, який керує капіталом таким чином, аби максимально примножити кошти з чітко обумовленим або плинним ризиком. Серед головних ознак – особлива структура винагороди за управління активами.

На момент створення цього матеріалу, капітал очільника Citadel Кеннета Гріффіна Forbes та Bloomberg оцінюють у 32,2 мільярда та 29,4 мільярда доларів.

Що загалом відбувалося в індустрії у 2022 році

Новим лідером Європи за ринковою капіталізацією став французький конгломерат LVMH , який належить найзаможнішій людині світу Бернару Арно. Тоді як виробник електрокарів Tesla за 2022 рік втратив 64% ринкової вартості . Через це Ілон Маск публічно почав критикувати Федеральний резерв.

Проте для компаній, які не є надпотужними гравцями в індустрії, ситуація виглядає по-іншому. За минулий рік вони втратили 208 мільярдів доларів. Одна з ключових причин – очільники цих хедж-фондів опинилися не та тій стороні глобальних ринкових потрясінь. У LCH оцінили прибутковість першої двадцятки компаній у секторі у 3,4%, натомість інші фонди зафіксували втрати на рівні 8,2%.

Найбільшого прибутку знову добилися великі мульти стратегічні хедж-фонди. Серед них Citadel, DE Shaw та Millennium. Потужний ріст, який вони продемонстрували в останні роки, відображає їхнє домінування в стратегіях, які не залежать від зростання цін на активи,

– заявив очільник LCH,

Також за оцінками LCH, ця індустрія від моменту запуску принесла своїм клієнтам 1,4 трильйона доларів. 20 основних хедж-фондів, які контролюють майже 19% активів всього сектору, згенерували прибуток у розмірі 692 мільярдів доларів або 49% від загальної суми.