Відома соцмережа вийшла на біржу у США, перевершивши прогнози на понад 2 мільярди доларів

Американська соціальна мережа Reddit провела первинне розміщення акцій на фондовій біржі у Нью-Йорку. Компанії вдалося перевершити прогнози щодо оцінки.

Соцмережа Reddit вийшла на біржу

Ринкова вартість компанії оцінили у майже 8,7 мільярда доларів. Цікаво, що до цього прогнозували, що оцінка соцмережі складе 6,4 мільярда доларів. Перший день торгів цінні папери компанії завершили зі зростанням на 48%.

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Компанія Reddit готувалася до виходу на біржу понад 2 роки, адже кілька разів відкладала цю процедуру у зв'язку з несприятливою ситуацією на фондовому ринку.

На момент створення цього матеріалу, акції Reddit торгуються на рівні 46 доларів за штуку, згідно з даними Yahoo!Finance.

Що таке первинне розміщення акцій на ринку (IPO) Це процес залучення додаткових фінансів для розвитку бізнесу. Після появи на фондовому ринку організація з приватної перетворюється на публічну. Придбати її активи може кожен, хто має доступ до торгового майданчика.

Що відомо про Reddit:

Соціальну мережу запустили у 2005 році, ставши одним із ключових елементів культури соціальних мереж;

У соцмережі користувачі мають можливість обговорювати найрізноманітніші теми;

Особлива увага до компанії була прикута у 2021 році, коли світ сколихнула хвиля так званих "мем-акцій". Тоді група роздрібних інвесторів об'єдналася на форумі wallstreetbets, щоб купувати акції та підтримати невеликі компанії, проти яких грали великі біржові спекулянти.