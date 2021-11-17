Проти Tesla подали позов на 162 мільйони доларів: хто і чому

Один із найбільших банківських холдингів США JPMorgan продав позов до суду проти компанії Tesla. У чому суть цієї справи – читайте далі.

У JPMorgan заявляють, що виробник електромобілів Tesla заборгував інвестиційному банку понад 162 мільйони доларів або 228 775 акцій, висуваючи проти компанії звинувачення з порушення договору. Йдеться про контракт на варранти Tesla.

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JPMorgan подав позов проти Tesla на мільйони доларів

Позов був поданий до одного із судів Нью-Йорка. Згідно з останніми даними, компанія Tesla продала JPMorgan певну кількість варрантів на власні акції у 2014 році з терміном дії до червня – липня 2021 року. Компанії погодили страйк-ціну на рівні 560,63 долара за акцію. Якби на момент закінчення терміну дії варрантів вартість активів виробника електрокарів була б нижчою за цифру вказану в угоді, тоді сторони нічого не були б винні одна одній. Проте якщо вартість акцій перевищує цей показник, то компанія, яка володіє варантами має отримати акції або певну суму.

Що таке варрант Це категорія цінних паперів, яка дає право власнику придбати акції за обумовленою ціною протягом певного періоду. Ціна, термін дії, кількість акцій вказані в умовах варранта. Зазвичай, з допомогою варранта активи можна придбати за нижчою ціною у порівнянні з ринком.

Крім того, компанія JPMorgan застрахувала себе від ризиків, які можуть вплинути на вартість акцій. Зокрема, йдеться про гучні заяви щодо компанії. Тому сторони залишили за собою право узгодити нову страйк-ціну для варрантів. Актуальні позиції Tesla на фондовому ринку станом на 17 листопада згідно з Yahoo!Finance:

Ціна акцій коливається на рівні 1054 доларів за кожну;

за кожну; Ринкова капіталізація компанії становить 1,067 трильйона доларів.

JPMorgan подав позов проти Tesla / Фото Getty Images

На фоні цього варто згадати про твіт Ілона Маска, який він опублікував у серпні 2018 року та анонсував план перетворення Tesla на приватну компанію. Бізнесмен повідомив про намір викупити активи Tesla за 420 доларів за штуку. УJPMorgan вирішили знизити страйк-ціну до 424,66 долара. Проте після заяви Ілона Маска про відмову від ідеї повернення Tesla до приватного сектору інвестиційний банк знову збільшив вартість варрантів в угоді до 484,35 долара.

Через вищезгаданий твіт Комісія з цінних паперів та бірж США подала у суд на Ілона Маска, звинувативши його у шахрайстві. Американський регулятор мав на меті заборонити мільярдеру обіймати найвищі посади у компаніях, чиї акції торгуються на біржі, пише The Verge.

У 2019 році Tesla назвала коригування інвестиційного банку "невиправдано швидкими". У компанії також повідомили, що JPMorgan намагався використати коливання курсу акцій виробника електрокарів на свою користь. У банку наголошують, що усі дії пов'язані з Tesla були доречними та необхідними, додавши, що компанія Ілона Маска відмовилася повною мірою "виплатити те, що вона винна JPMorgan".