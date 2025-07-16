Ціни на нафту: скільки "чорне золото" буде коштувати восени та кінці 2025 року

Згідно з прогнозом Управління енергетичної інформації США (EIA) спотові ціни на сиру нафту будуть знижуватися у 2025 і 2026 роках. Це пов'язано з уповільненням зростання попиту і збереженням високих обсягів видобутку з боку країн ОПЕК+.

Якою буде ціна на нафту восени та в кінці 2025 року?

Згідно з прогнозом EIA, середня ціна нафти марки Brent до кінця 2025 року складе близько 66 доларів за барель, а у 2026 році – знизиться до 59,24 долара. Аналогічне падіння очікується і для WTI: до 62,33 долара у 2025 році та до 55,58 долара – у 2026-му, пише 24 Канал з посиланням на S&P Global.

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Зростання пропозиції та падіння цін вже позначаються на діях американських компаній: вони скорочують буріння та інвестиції. Наприклад, Occidental Petroleum оголосила про зниження капітальних витрат на тлі погіршення ринкових умов.

Важливо! Кількість діючих бурових свердловин в США зменшилася до найнижчого рівня з 2021 року.

Прогноз S&P Global Commodity Insights ще більш песимістичний: видобуток у США може впасти до 12,96 млн барелів на добу у 2026 році, що стане першим річним зниженням майже за десятиліття (не враховуючи пандемії 2020 року).

Водночас виробництво енергоресурсів у світі продовжить зростати. EIA очікує збільшення на 1,6 млн барелів на добу у 2025 році й на 0,8 млн – у 2026-му. Це чинитиме додатковий тиск на ринок.

Чому складно робити прогноз цін на нафту?

В агентстві попередили про високий ступінь невизначеності майбутнього цін на нафту.

На динаміку вартості можуть вплинути:

пожежі в Канаді;

війна Росії проти України;

можливі перебої у постачаннях з Лівії;

зміна санкційної політики США за президентства Дональда Трампа.

Додаткові ризики пов'язані з переговорами Вашингтона з торговими партнерами та неясністю щодо подальших дій краї ОПЕК+.