Долар фіксує квартальні втрати, а інвестори поділилися своїми прогнозами

Долар США другий квартал поспіль фіксує втрати. Хоча станом на 31 березня динаміка валюти на ринку позитивна. Які фактори впливають на валюту під час торгів – читайте у новому матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку

У п'ятницю, 31 березня 2023 року, Індекс долара США виріс на 0,24% до 102,39, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 102,05 – 102,49.

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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;

Крім того, це найкращий результат за За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 97,68, за даними CNBC.

Що впливає на долар США

Попри те, що долар наразі демонструє позитивну динаміку на ринку, але за квартал валюта зафіксувала спад на рівні 1,3%. Такий результат фіксують другий квартал поспіль.

Річ у тому, що інвестори вважають, що агресивна монетарна політика Федерального резерву вже близька до свого пікового значення. Відтак вони прогнозують, що переваги долара США за рівнем дохідності стають все меншими.

Крім того, у середині березня долар отримав незначний поштовх через банкопад у США. Проте зараз хвилювання, яке сколихнуло світові фінансові ринки, також спадає, інформує CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Офіційна валюта Єврозони – євро – зросла під час останньої торгової сесії у березні на 0,5%. Британський фунт зафіксував зростання на рівні 0,1%, а також очікує, що за квартал він додасть 2,5%. Інвестори вважають, що ситуація з інфляцією у Великій Британії буде потребувати додаткових кроків із підвищенням ставок.