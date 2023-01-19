Гігант з Волл-стріт оприлюднив новий прогноз для долара на 2023 рік

2022 рік пройшов під знаком рекордно сильного долара США. Серед головних факторів, які сприяли зміцненню валюти, боротьба центробанку з інфляцією. Експерти Morgan Stanley представили новий прогноз для долара США.

Фахівці вважають, що у 2023 році позиції долара США на ринку ослабнуть. Вони виділяють кілька причин. Зокрема, пожвавлення економічної активності у світі та послаблення фактору невизначеності, яка також була пов'язана з інфляційним тиском.

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Новий прогноз для долара США

На думку аналітиків потужного американського банку, до кінця 2023 року Індекс долар, який ілюструє динаміку валюти США до 6 інших грошових одиниць, впаде до 98 пунктів. Тоді як у попередньому прогнозі вони вказували цифру на рівні 104 пунктів.

Щодо інших валют експерти, то експерти очікують таких змін до кінця поточного року:

Курс євро у парі з американським доларом зросте до 1,15 долара;

Прогнозують посилення позицій фунта та канадського долара.

Інфляція та криза також можуть вплинути

У Citigroup наголосили, що долар буде зміцнювати позиції на ринку поки триватиме економічний спад, адже за таких умов саме ця валюта стає " найбезпечнішим притулком"

Наприкінці 2022 року ринкові стратеги, які взяли участь в опитуванні Reuters, долар зможе зміцнити позиції відносно більшості валют у найближчі місяці. Однією з головних причин вони назвали потенційну рецесію у світі.

На їхню думку, криза допоможе долару втримати сильні позиції на ринку у 2023 році. Варто також враховувати, що у нестабільні періоди саме долар стає прихистком для інвесторів. Фахівці також додавали, що протягом року на позиції долара будуть впливати фактори, які мають змінний характер. Для прикладу, інфляція та діяльність центрального банку США.