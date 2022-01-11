Продажі злетіли на 600%: як TikTok допоміг бренду Glow Recipe заробити мільйони
Джерело:Forbes
Для марки косметики Glow Recipe 2021 рік пройшов дуже продуктивно. Потужним інструментом бренду став TikTok, адже завдяки соцмережі продажі Glow Recipe стрімко злетіли.
Завдяки двом вірусним відео у TikTok продажі компанії злетіли на 600%. Засновниці бренду Крістін Чхан та Сара Лі змогли розвинути цю хвилю та суттєво збільшити виторг компанії.
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Мільйони доларів завдяки силі соцмереж
У серпні 2021 року Glow Recipe запустився у Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати. Досить швидко бренд засобів догляду за шкірою став лідером продажів у Sephora Middle East. Восени компанія вперше заручилася підтримкою інвестиційної компанії. У 2020 році, розпал пандемії, об'єми продажів Glow Recipe оцінили у 60 мільйонів доларів, проте 2021 рік бренду вдалося завершити з виторгом на рівні 100 мільйонів доларів.
Що відомо про історію Glow RecipeКрістін Чхан та Сара Лі створили бренд Glow Recipe у 2014 році. Вони вклали у стартап 50 тисяч доларів зі власних збережень. Раніше вони працювали у L’Oréal. Бренд розвивався в умовах жорсткої економії до 2021 року. Минулого року Glow Recipe залучила інвестиції від North Castle Partners.
Проте справжнє божевілля почалося, коли блогерка Стефані Валентайн, також відома як Glamzilla, опублікувала у TikTok відео про те, як вона доглядає за шкірою. Пізніше схожий ролик оприлюднила й Мікайла Ногейра. Вони обидві розповіли про Glow Recipe. Це безплатні відео з органічним трафіком. У грудні пост Glamzilla переглянули понад 1,9 мільйона осіб, тоді як другий ролик "залетів" на 16 мільйонів переглядів.
Якщо косметичний бренд стає вірусним у TikTok, це відразу приводить до шалених продажів,
– прокоментувала цю ситуацію Сара Лі.
Для бренду це було схоже на Різдво у березні. Того тижня продажі з сайту прирівнялися до показників Чорної п'ятниці або кіберпонеділка разом. До того ж 84% замовлень надходили від нових клієнтів. Значний приріст зафіксували й у міжнародних партнерів бренду. Зокрема, йдеться про:
- Sephora,
- Mecca,
- Cult Beauty.
Продукти, які потрапили в центр уваги, чотири рази продали повністю, а прямі продажі зросли на 40%. Крім того, засновниці бренду не втратили можливість та розвинули цю хвилю. Сара Лі розповіла, що вони хотіли посилити неймовірну органічну реакцію в TikTok. Саме тому бренд вивчив коментарі, задля того, щоб знайти нових блогерів і протягом кількох днів доставили їм свої товари додому.