Продажі злетіли на 600%: як TikTok допоміг бренду Glow Recipe заробити мільйони

Для марки косметики Glow Recipe 2021 рік пройшов дуже продуктивно. Потужним інструментом бренду став TikTok, адже завдяки соцмережі продажі Glow Recipe стрімко злетіли.

Завдяки двом вірусним відео у TikTok продажі компанії злетіли на 600%. Засновниці бренду Крістін Чхан та Сара Лі змогли розвинути цю хвилю та суттєво збільшити виторг компанії.

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Мільйони доларів завдяки силі соцмереж

У серпні 2021 року Glow Recipe запустився у Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати. Досить швидко бренд засобів догляду за шкірою став лідером продажів у Sephora Middle East. Восени компанія вперше заручилася підтримкою інвестиційної компанії. У 2020 році, розпал пандемії, об'єми продажів Glow Recipe оцінили у 60 мільйонів доларів, проте 2021 рік бренду вдалося завершити з виторгом ​​на рівні 100 мільйонів доларів.

Що відомо про історію Glow Recipe Крістін Чхан та Сара Лі створили бренд Glow Recipe у 2014 році. Вони вклали у стартап 50 тисяч доларів зі власних збережень. Раніше вони працювали у L’Oréal. Бренд розвивався в умовах жорсткої економії до 2021 року. Минулого року Glow Recipe залучила інвестиції від North Castle Partners.

Проте справжнє божевілля почалося, коли блогерка Стефані Валентайн, також відома як Glamzilla, опублікувала у TikTok відео про те, як вона доглядає за шкірою. Пізніше схожий ролик оприлюднила й Мікайла Ногейра. Вони обидві розповіли про Glow Recipe. Це безплатні відео з органічним трафіком. У грудні пост Glamzilla переглянули понад 1,9 мільйона осіб, тоді як другий ролик "залетів" на 16 мільйонів переглядів.

Якщо косметичний бренд стає вірусним у TikTok, це відразу приводить до шалених продажів,

– прокоментувала цю ситуацію Сара Лі.

Компанія Glow Recipe використала силу TikTok / Getty Images

Для бренду це було схоже на Різдво у березні. Того тижня продажі з сайту прирівнялися до показників Чорної п'ятниці або кіберпонеділка разом. До того ж 84% замовлень надходили від нових клієнтів. Значний приріст зафіксували й у міжнародних партнерів бренду. Зокрема, йдеться про:

Sephora,

Mecca,

Cult Beauty.

Продукти, які потрапили в центр уваги, чотири рази продали повністю, а прямі продажі зросли на 40%. Крім того, засновниці бренду не втратили можливість та розвинули цю хвилю. Сара Лі розповіла, що вони хотіли посилити неймовірну органічну реакцію в TikTok. Саме тому бренд вивчив коментарі, задля того, щоб знайти нових блогерів і протягом кількох днів доставили їм свої товари додому.