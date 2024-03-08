Інспекція фіноперацій: Канада посилює контроль над зв'язками з Росією

Тепер усі транзакції, що походять з Росії або призначені для Росії, будуть перевіряти. В Канаді вже видали директиву, у якій вимагається, аби кожна така операція розглядалася як операція з високим рівнем ризику.

На сайті Мінфіну України опублікували Директиву щодо фінансових транзакцій, яку видала віцепрем’єр-міністр, міністр фінансів Канади Христя Фріланд. Згідно з нею, Канада посилює контроль за фінансовими транзакціями, пов'язаними з Росією.

Читайте також Турецький порт остаточно відмовився від російської нафти: що стало ключовим фактором впливу

Про що йдеться у директиві

кожна фінансова операція, пов'язана з Росією, незалежно від її розміру, розглядалася як операція з високим рівнем ризику,

встановлюються відповідні посилені зобов'язання щодо належної перевірки, моніторингу та ведення обліку таких фінансових операцій,

застосовується зобов'язання до всіх транзакцій, що походять з Росії або призначені для Росії, і поширюється на перекази з використанням національної та віртуальної валюти.

Якими є вимоги

Ще торік міністр фінансів Сергій Марченко закликав відповідні органи влади Канади розглянути можливість вжиття заходів подібних до тих, що були прийняті Україною, для забезпечення посиленого моніторингу транзакцій, пов'язаних з Росією.

В Інструкціях, які пояснюють вимоги директиви, видані підрозділом фінансової розвідки в Канаді (FINTRAC), йдеться про те, що фінансові операції, що походять з Росії або призначені для Росії, можуть включати, але не обмежуватися:

електронними переказами коштів, грошовими переказами або іншими переказами, які включають російську адресу відправлення або призначення;

діяльністю представників уряду Росії (наприклад, операції на банківському рахунку посольства Росії в Канаді);

отримання російських рублів як депозиту на рахунок або для транзакції з віртуальною валютою;

проведенням операції з обміну іноземної валюти або віртуальної валюти, яка включає російські рублі.

Сергій Марченко привітав посилення Канадою контролю за фінансовими операціями, пов'язаними з Росією.

На сьогодні директиви Міністра фінансів Канади в рамках Закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму застосовуються до транзакцій з трьома країнами – Північною Кореєю, Іраном та з 24 лютого поточного року з Росією,

– заявив міністр фінансів.

За його словами, Канада не дочекалася завершення пошуку консенсусу в межах FATF, стосовно питання санкціонування країни-агресорки, й одразу прирівняла Росію до країн з чорного списку.