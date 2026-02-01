Українцям масово призупинили виплату пенсій: хто опинився без грошей

У січні 2026 року 337 тисяч пенсіонерів тимчасово не отримали пенсійні виплати. У Міністерстві соціальної політики пояснили, з чим пов’язана така ситуація та яких категорій громадян це може стосуватися.

Кому призупинили виплату пенсій в Україні?

У Міністерстві соціальної політики України пояснили причини тимчасового призупинення пенсійних виплат частині громадян. Зокрема, у відомстві наголосили, що інформація про масове позбавлення пенсій понад мільйона осіб не відповідає реальній ситуації.

Однак окремим категоріям отримувачів виплати дійсно були зупинені через невиконання обов’язкових процедур. Йдеться насамперед про пенсіонерів, які не пройшли встановлену ідентифікацію до кінця 2025 року або не підтвердили відсутність одночасного отримання пенсійних коштів від Російської Федерації.

У таких випадках виплати не скасовуються остаточно, їх лише призупиняють до моменту підтвердження даних.

Чи можна відновити пенсію в Україні?

У Пенсійний фонд України зазначають, що відновити виплату можна після проходження ідентифікації або подання відповідної інформації. Це дозволяється зробити особисто у сервісному центрі, через дипломатичні установи України за кордоном або дистанційно через електронні сервіси фонду.

Довідково: За інформацією відомства, частині пенсіонерів виплати вже відновили на початку 2026 року. Ще десятки тисяч отримувачів мають отримати поновлені нарахування найближчим часом.

Окремо уточнюється, що внутрішньо переміщені особи, які перевели пенсійні виплати на підконтрольну Україні територію, не зобов’язані проходити фізичну ідентифікацію. Проте вони повинні підтвердити, що не отримують пенсійні виплати від Російської Федерації.

Що ще слід знати про пенсію в Україні?