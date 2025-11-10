Понад 3 мільярди доларів: Коломойський та Боголюбов мають відшкодувати гроші Приватбанку

Високий суд Англії виніс прийняв рішення у понеділок, 10 листопада, що колишніх власників Приватбанку. Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов зобов'язані виплатити банку понад 3 мільярдів доларів США.

Що відомо про справу Привату щодо колишніх власників?

Це має стати відшкодуванням збитків та судових витрат після того, як у липні цього року суд визнав їх винними у скоєнні масштабного шахрайства проти Привату, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу банку.

Основна сума збитків визначена судом у розмірі 1 761 957 792 доларів США. Суд також зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити відсотки в розмірі 1 190 083 824 доларів США та здійснити авансовий платіж для покриття витрат ПриватБанку в розмірі 76 400 000 фунтів стерлінгів (99 575 371 долара США).

Зокрема Коломойський та Боголюбов звертались до суду з проханням надати дозвіл на апеляцію та зупинити виконання рішення до її розгляду. Однак обидва клопотання були відхилені судом.

Важливо! Тому всі вищезазначені суми мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року, а у разі несплати до цієї дати, надалі на них нараховуватимуться проценти.

Якщо ці суми не будуть сплачені добровільно, ПриватБанк невідкладно розпочне процес стягнення та добиватиметься примусового виконання рішення суду за рахунок активів колишніх власників, щоб отримати компенсацію для Банку та, відповідно, для його акціонера – Уряду України,

– йдеться у повідомленні.

Слід нагадати, що активи колишніх власників перебувають під судовим наказом про всесвітній арешт активів ще з грудня 2017 року. Суд зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити витрати ПриватБанку на основі "повного відшкодування", що має наслідком вищий розмір відшкодування у випадку, коли поведінка сторони, що програла, дає підстави для такого рішення.

В цьому контексті Суддя Трауер зазначив, що "...позиції Відповідачів були за своєю суттю неправдоподібними та побудованими на свідомій брехні", а також що намагання Боголюбова дистанціюватися від шахрайських дій "була глибоко оманливою та недоброчесною".

Зауважте! Судом було встановлено, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов представили "позицію, яка мала на меті ввести суд в оману".

Нагадаємо, що Приватбанк виграв суд проти своїх колишніх власників ще 30 липня. Про це повідомили у пресслужбі.

ПриватБанк здобув беззаперечну перемогу в багатомільярдному англійському судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова,

– йдеться у дописі.

Зверніть увагу! Наголошується, що судове рішення є перемогою для банку, який був націоналізований у грудні 2016 року. На момент націоналізації він був недокапіталізований на суму близько 5,5 мільярдів доларів США і згодом був рекапіталізований державою.

Що ще слід знати про ситуацію з Коломойським?