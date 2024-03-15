Один із найбільших банків України отримав кредит на десятки мільйонів доларів: що про це відомо

Український "ПриватБанк" отримав кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку. Гроші нададуть у рамках Програми сприяння розвитку торгівлі.

Європейський банк реконструкції та розвитку (далі ЄБРР) відкриває кредитну лінію для "ПриватБанку". Йдеться про суму у розмірі 25 мільйонів доларів. Головна ціль – забезпечення безперебійної торгівлі з Україною.

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"ПриватБанк" отримав кредит від ЄБРР

Річ у тому, що з після початку повномасштабного вторгнення Росії, українським імпортерам та експортерам стало складніше отримувати доступ до фінансування. Адже міжнародні банки не готові ризикувати через фінансування українських торговельних операцій.

Що відомо про ЄБРР Це міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн у міжнародні господарські зв'язки. ЄБРР створили у 1991 році.

Загалом за цей період у рамках Програми сприяння розвитку торгівлі ЄБРР підтримав 355 торговельних транзакцій з найважливішими для української економіки товарами. Сума угод склала 972 мільйонів євро.

"ПриватБанк", підписавши угоду з ЄБРР, приєднався до 11 інших українських банків, з якими уже триває співпрацю у рамках Програми сприяння розвитку торгівлі.

Угода з ЄБРР спрямована на сприяння подальшому розвитку торговельного фінансування в "ПриватБанку" та експорту української продовольчої продукції.