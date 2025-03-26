Один із найбільших банків України змінює ставки за всіма депозитами

Державний "Приватбанк" готує нові зміни для своїх клієнтів. Йдеться про ставки для депозитних вкладів.

"Приватбанк" змінить ставки по депозитах

Приватбанк повідомив про підвищення ставки з усіх основних видів депозитних вкладів. Очікують, що нові ставки будуть діяти як для нових депозитних вкладів, так і для тих, які продовжуються на відповідні терміни, пише 24 Канал з посиланням на "Приватбанк".

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У "Приватбанку" додали, що нові ставки для депозитів, які почнуть діяти з 1 квітня, вводять для таких цілей:

Убезпечення заощаджень в гривнях;

Зробити ці депозити "привабливішими".

Що таке депозит Це кошти, які вкладник передає банку для безпечного зберігання та отримання пасивного доходу, за умови, що на розміщену суму банк нараховує відсотки.

Нові ставки по депозитах у "Приватбанку":

Депозити терміном від 10 до 12 місяців будуть приносити 13% річних доходу;

Вклади на термін від 6 до 9 місяців будуть мати ставку на рівні 10% річних;

Для так званих коротких вкладів на 4 – 5 місяців будуть мати ставку на рівні 12% річних.

Важливо! За депозитними вкладами "Слава Героям" ставку підвищать до 14% річних. Це означає, що спеціальний депозит для захисників та захисниць України буде мати найвищу ставку. На сьогодні ставка за цим депозитом становить 13,5% річних. Крім того, наразі ставки за всіма іншими депозитами у "Приватбанку" коливаються від 2,5% річних до 13,5% річних.

Нагадаємо, що два банки в Україні оголосили про закриття низки відділень. Йдеться про ПУМБ і "Укрексімбанк". Для прикладу, ПУМБ закриває філію у місті Краматорськ, що на Донеччині. Відділення банку припинить роботу 31 березня 2025 року.