Поліція запобігла підриву роботи найбільшої біржі у Європі: до чого тут Палестина

Британські правоохоронці затримали проводять розслідування щодо ймовірної змови про підрив роботи Лондонської фондової біржі. Поліція уже затримала шістьох підозрюваних.

Шість затриманих, як повідомляють, входять до протестної групи "Палестинська дія". Згідно з даними поліції, вони нібито планували 15 січня втілити певні дії проти Лондонської фондової біржі.

Зверніть увагу Золото на шляху до нового історичного максимуму: які можливості це відкриває для кожного

Роботу Лондонської фондової біржі планували підірвати

Поліція не розкриває даних про ймовірну операцію, але вказує, що метою було зірвання відкриття торгів на фондовому ринку. Додають, що трьох осіб затримали у Ліверпулі, а ще двох – у Лондоні, а одного – у Брайтоні.

Усі підозрювані наразі перебувають під вартою. Детектив поліції Сіан Томас прокоментував це розслідування. За його словами, вважають, що ця група була готова здійснити деструктивний і руйнівний акт, який міг би мати серйозні наслідки, якби він був успішно здійснений".

На сьогодні Лондонська фондова біржа – це один із найбільших фондових ринків у Європі. Наприкінці жовтня 2023 року ця біржа повернула собі лідерство, яку втратила роком до цього. Протягом цього періоду на першому місці була Паризька фондова біржа, за даними Bloomberg.