Офіційне працевлаштування осіб з інвалідністю: які пільги отримають роботодавці

Роботодавці, які офіційно працевлаштовують людей з інвалідністю, можуть зекономити на сплаті єдиного соціального внеску (ЄСВ). Правило діє також для фізичних осіб з інвалідністю, які мають власний бізнес.

Якими є пільгові ставки для сплати внеску?

Про те, які вигоди може отримати роботодавець за працевлаштування людини з інвалідністю, розповідаємо з посиланням на Головбух.

Роботодавці, які офіційно оформлюють людей з інвалідністю сплачують ЄСВ за пільговими відсотками:

8,41% – роботодавець, який працевлаштовує осіб з інвалідністю;

5,5% – якщо кількість працівників з інвалідністю становить не менше 50%, а фонд оплати їхньої праці – не менше 25% витрат на оплату праці;

5,3% – для підприємств і організацій УТОГ (Українське товариство глухих) та УТОС (Українське товариство сліпих), якщо виконуються умови попереднього пункту.

Фізична особа звільняється від сплати ЄСВ за себе, якщо:

вона є ФОПом;

займається незалежною професійною діяльністю;

працює у фермерському господарстві.

Основна умова отримання пільги – статус особи з інвалідністю та отримання пенсії або соціальної допомоги.

Важливо! ФОП, члени фермерських господарств та особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність можуть скористатися пільгою за умови наявності статусу інвалідності та отримання пенсії/допомоги.

Якою є сума ЄСВ у 2026 році?

Правки, прийняті до Закону про ЄСВ, прийняті у 2025 році, будуть чинними цьогоріч теж. Наразі максимальну базу для нарахування внеску збільшили відповідно до збільшення мінімальної зарплати. Тепер база становитиме 20 мінімальних зарплат (172 тисячі 940 гривень).

Зверніть увагу! Зі зростанням мінімальної зарплати у 2026 році ЄСВ відповідно збільшиться. Якщо минулого року показник був 160 тисяч гривень – зараз він становитиме 172 тисячі 940 гривень.

Якими будуть пенсії для осіб з інвалідністю у 2026 році?



У 2026 році в Україні пенсія по інвалідності зросте через підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних. Очікується також перерахунок виплат для ліквідаторів та постраждалих ЧАЕС.

Відомо, що розмір виплат залежить від страхового стажу, часу настання інвалідності та того, чи особа продовжує працювати. Наприклад, для осіб з III групою інвалідності у 2026 році можна отримати 50% пенсії за віком, а якщо інвалідність внаслідок війни – 60%.