Потужна компанія з ПАР знайшла можливість для подолання кризи: яка роль відведена для вугілля

Генеральний директор електроенергетичної компанії Eskom з Південної Африки Андре де Рюйтер бачить можливість для подолання тривалої кризи. Про який шанс йдеться – читайте далі.

На думку очільника Eskom, завдяки переходу від вугільної енергетики до природного газу та відновлюваних джерел енергії компанія отримала шанс на розвиток.

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Ві дмова від вугілля – шанс для Eskom

Компанія Eskom вже понад 10 років відключає електроенергію в найбільш промислово розвиненій країні Африки. Це негативно впливає на державу, оскільки стримує економічне зростання та інвестиції. Південноафриканська компанія також має борг у розмірі 400 мільярдів рандів або 25 мільярдів доларів США, який вона обслуговує завдяки регулярним державним дотаціям.

Враховуючи кризу, в якій зараз перебуває Eskom – дуже низька продуктивність заводу, надмірна заборгованість – це дає нам можливість дійсно діяти як основа для нового розподілу в Південній Африці,

– додав генеральний директор Андре де Рюйтер.

Глава компанії висловив сподівання, що їм вдасться переконати людей створювати заводи у Південній Африці, компоненти для відновлюваної енергії, що призведе до появи робочих місць та зростання попиту на електрику. За його словами, цей підхід перетворить проблему компанії на позитивний цикл.

Відмова від вугілля – шанс для Eskom / Фото Unsplash

План рішуче відмовитися від вугілля викликав критику потужної фігури з Африканського національного конгресу енергетики Гвіда Манташе. Зокрема, він порівняв це з "економічним самогубством".

Eskom управляє 15 вугільними електростанціями, які виробляють понад 80% електроенергії в країні, проте регулярно виходять з ладу. Крім того, компанія також керує єдиною в Африці атомною електростанцією та:

кількома невеликими гідроакумулювальними електростанціями,

гідроелектростанціями,

резервними газовими установками;

вітряною електростанцією.

Андре де Рюйтер, який очолив Eskom у січні 2020 року, сказав, що Eskom сподівається отримати "левову частку" з 8,5 мільярда доларів, які Південна Африка отримала від західних країн за угодою, про яку стало відомо на кліматичній конференції COP26 у листопаді.