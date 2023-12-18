"Бізнесу потрібно більше кисню": яким буде наступний крок НБУ стосовно валютних обмежень

Нині НБУ готує нові кроки стосовно послаблення валютних обмежень. За словами голови НБУ Андрія Пишного, регулятор буде діяти обережно.

Нові кроки НБУ

Андрій Пишний на зустрічі з представниками австрійських та німецьких компаній в Україні пояснив, що подальші дії НБУ щодо пом'якшення валютних обмежень будуть обережними.

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Андрій Пишний Голова НБУ Ми рухаємося чітко Дорожньою картою пом'якшення валютних обмежень. Наразі розглядаємо можливість дозволу на репатріацію "нових" дивідендів.

Також він додав, що регулятор зацікавлений у тому аби дати бізнесу "більше кисню", але без ризиків для макрофінансової стабільності. Підприємства мають допомагати залучати новий капітал до нашої економіки.

Регулятор не прийматиме швидкі рішення, що можуть допомогти в моменті, але згодом стануть токсичними для фінансового ринку. Перевагу надаватимуть зваженим та обдуманим заходам.

Ще у липні регулятор опублікував публічну версію Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.