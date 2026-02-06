Українці втратили важливу допомогу: список скасованих пільг

В Україні скасували низку важливих соціальних пільг. Вони стосувалися людей, які активно та регулярно допомагають суспільству.

Хто втратив пільги зимою 2026 року?

Мова йде про донорів крові, про що йдеться у Законі України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові".

Таким чином з 26 січня 2026 року втратили чинність такі пільги донорів:

додатковий день відпочинку після донації (однак право на вихідний у день донації все ще зберігається);

виплата у розмірі 100 % допомоги з тимчасової непрацездатності у разі захворювання незалежно від страхового стажу;

грошові надбавки до стипендій або грошового забезпечення військовослужбовців строкової служби;

надбавка до пенсії для Почесних донорів України.

Слід пояснити: відповідний закон набув чинності ще дуже давно – 1 жовтня 2020 року. Але перехідні положення передбачали дію пільг протягом п’яти років. Саме тому з 25 січня 2026 року вони були скасовані.

Зверніть увагу! Якщо донор встиг набути право на відповідну допомогу або надбавку до моменту скасування, то це право за ним зберігається, а пільга не анулюється.

Зокрема донором крові (або ж плазми крові) може стати кожен дієздатний громадянин України, про що зазначили у Пенсійному фонді. Людина повинна бути віком від 18 років та мати вагу не менше 50 кілограмів. Також особа зобов'язана пройти відповідне медичне обстеження у медзакладі перед здачею крові та не мати протипоказань до донорства.

Що ще слід знати про пільги в Україні?