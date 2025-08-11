Найбільший український оператор зв'язку "Київстар" лістинг на Нью-Йоркській фондовій біржі. Він стане першою українською компанією, акції якої будуть торгуватися на фондовому ринку США.

Що відомо про лістинг "Київстар"?

"Київстар" планує приєднатися до Nasdaq через спеціалізовану компанію з придбання (SPAC) Cohen Circle, що належить фінтех-підприємцю Бетсі Коен. Як зазначається, такий механізм дозволить обійти ряд складнощі, пов'язані з традиційним первинним публічним розміщенням акцій, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Київстар зможе швидше розбудовувати мережу завдяки новому закону

Материнська компанія "Київстара" – VEON, що базується в Дубаї, заявила, що розміщення очікується до третього кварталу 2025 року і що вона збереже за собою не менше 80% випущених акцій телеком-бізнесу. "Київстар" планує залучити від 50 до 200 мільйонів доларів США.

Важливо! Як зазначається, VEON вже уклала безвідкличні угоди з інституційними інвесторами на 52 мільйони доларів. Це мінімальна сума, на яку розраховує компанія. За сприятливих умов обсяг залучених коштів може зрости до 200 мільйонів доларів.

VEON розраховує, що лістинг "Київстару" приверне інтерес інвесторів до українських активів напередодні відновлення країни. Генеральний директор Компанії Каан Терзіоглу, коментуючи фінансові результати компанії минулого тижня, зазначив, що влада США, України та Європейського Союзу надала потужну підтримку планам лістингу.

Що відомо про VEON та "Київстар"?

VEON, яка вийшла з російського ринку у 2023 році, минулого року відновила свої корпоративні права на "Київстар" за рішенням київського суду після їх арешту через колишні зв'язки з фігурантами санкційних списків з Росії. "Київстар", попередньо оцінений у 2,21 мільярда доларів, є найбільшим мобільним оператором України з 24 мільйон абонентів.

Що залишилось для лістингу?

Як зазначається, акціонери Cohen Circle і "Київстару" проведуть у вівторок окремі збори для голосування щодо запланованого лістингу — це останній крок перед подачею документів до регулюючого органу.

Аналітики Edison Group вважають, що суть угоди полягає в перспективах післявоєнного відновлення України та ролі цифрової інфраструктури в цьому процесі. Однак, за їхніми словами, проєкт пов'язаний з ризиками, перш за все геополітичними.

Хоча VEON пішла з російського ринку, збереження побоювань щодо зв'язків з колишніми акціонерами та залежність від нестабільних юрисдикцій можуть обмежити потенціал зростання. Будь-яке відновлення репутаційних або регуляторних ризиків може негативно позначитися на якості корпоративного управління,

– зазначили в Edison Group.

Активіст-інвестор Shah Capital, який володіє 6,7% акцій VEON і посідає четверте місце серед найбільших акціонерів, що IPO може стати успішним "в умовах посиленого тиску на Росію з метою врегулювання війни".