Євросоюз заощадив понад 100 мільярдів кубометрів газу за рік та перевиконав важливу ціль  

Європейський Союз за 2023 рік зумів заощадити понад 100 мільярдів кубометрів газу. Відповідну інформація надала Європейська комісія.

ЄС заощадив мільярди кубометрів газу у 2023 році

Заощадження блакитного палива і членами суспільства, і представниками бізнесу на території Європейського Союзу – це значний вклад у подолання енергетичної кризи, яку спровокувала повномасштабна війна Росії проти України.

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Завдяки спільним зусиллям ЄС вдалося зменшити попит на блакитне паливо на 18% у період з серпня по грудень 2023 року. У результаті блок заощадив 101 мільярд кубометрів газу.

У Єврокомісії наголосили, що вище згаданий показник істотно перевищує мету заощадження газу, яку влітку 2022 року погодили країни ЄС на законодавчому рівні. Йдеться про 15% від попиту. Головна ціль блоку – стабілізація енергетичного ринку та продовження заходів солідарності з Україною.

Варто додати, що 31 березня 2024 року завершиться дія "надзвичайного" енергетичного законодавства.

Саме тому Європейська комісія виступила із пропозицією погодити на рівні Ради ЄС рекомендації для країн-членів щодо продовження заходів зі скорочення споживання природного газу та зберегти як орієнтир мету скорочення попиту газу на 15% порівняно із середнім рівнем попиту. Цю пропозицію планують винести на обговорення під час зустрічі Ради міністрів ЄС з питань енергетики. Захід має пройти 4 березня 2024 року.