Яка буде пенсія, якщо маєш офіційний стаж 14 років

Від кількості стажу залежить не тільки розмір пенсії. Також це значення є визначальним для часу виходу на заслужений відпочинок.

Скільки треба стажу, аби піти на пенсію зараз?

Мінімальна кількість стажу для виходу на пенсію залежить саме від вікової межі, повідомляє ПФУ.

Зокрема, для виходу на пенсію в 60 років зараз, потрібно мати як мінімум – 33 роки страхового стажу. Для іншого віку вимоги такі:

в 63 роки мінімум складає – 23 роки страхового стажу;

мінімум складає – 23 роки страхового стажу; в 65 років – 15 років страхового стажу.

У коментарі 24 Каналу ПФУ зазначив, що особа, якщо вона не набула достатньо стажу, має вийти на пенсію при досягненні наступної вікової межі.

Якщо людина, якій виповнилося 60 років у 2026 році, матиме менше ніж 33 років страхового стажу, вона матиме право на призначення пенсії після досягнення віку 63 років у 2029 році за наявності не менше 25 років страхового стажу,

– наголошує Пенсійний фонд.

Зауважимо, інший мінімум для 63 років вказано невипадково. Адже вимоги будуть змінюватись.

Мінімуми для 60 та 63 років зростатимуть щорічно до 2028 року, йдеться в Законі України від 9 липня 2003 №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". А от для 65 років мінімум і надалі буде – 15 років страхового стажу.

Чи можна отримати пенсію при 14 роках стажу?

14 років страхового стажу недостатньо, аби вийти на пенсію за віком. Водночас особи, що набули таку кількість, можуть розраховувати на спеціальну тимчасову допомогу, повідомляє Пенсійний фонд.

Розмір такої підтримки розраховується індивідуально. Це різниця між середньомісячним доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців та прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб, який встановлено зараз.

Водночас така виплата не може бути менш як вказаний мінімум. Тобто, станом на зараз – 2 595 гривень.

Які нюанси щодо отримання цієї допомоги важливо знати?