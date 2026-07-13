Як зросте пенсія для людей з II групою інвалідності у липні

Пенсія по інвалідності залежить від низки факторів, зокрема, визначеної групи. Також надзвичайно важливими є обставини набуття такого статусу.

Чи зросте пенсія для людей з II групою інвалідності у липні?

У липні не відбудеться збільшення пенсій для людей з інвалідністю. І надалі ця виплата залежатиме від вікової, повідомляє ПФУ.

Станом на тепер, це співвідношення таке:

громадяни з інвалідністю I групи мають право отримати – 100% пенсії за віком;

з інвалідністю II групи – 90% пенсії за віком;

з інвалідністю III групи – 50%.

Зауважимо, вікова виплата в цьому випадку розраховується саме на основі актуальних даних особи, на момент набуття інвалідності.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.,

– вказує Пенсійний фонд.

Водночас пенсія по інвалідності не може бути менше визначеного мінімуму. Мінімальне значення залежить від того, чи працює особа:

якщо особа не працює, її мінімум – 2 336 гривні;

якщо ж особа працює – 2 140 гривень.

Нагадаємо, щоб отримати пенсію по інвалідності, особа має набути достатньо стажу. Вимоги залежать саме від віку та призначеної групи. Наприклад, якщо особа набула інвалідність до 23 років, їй потрібно мати хоча б 1 рік стажу, в 40 – 9 років стажу.

Час призначення такої пенсії залежить від дати звернення. Вона надається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на виплату подано не пізніше 3 місяців з дня встановлення інвалідності.