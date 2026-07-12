Пенсіонерам виплатять по 450 гривень і більше: хто отримає надбавку вже в серпні

У серпні 2026 року частина українських пенсіонерів отримає додаткові виплати до Дня Незалежності. Розмір одноразової допомоги залежатиме від статусу людини й становитиме від 450 до 3 100 гривень.

Хто отримає надбавку до пенсії в 450 гривень

Для більшості одержувачів надбавку до пенсії нарахують автоматично, про це відомо з постанови Кабміну.

Таку разову грошову допомогу виплачують відповідно до постанови Кабміну №602 у межах законів "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань". Кілька років тому такі виплати були прив'язані до 9 травня, однак тепер їх традиційно здійснюють до Дня Незалежності.

На виплату у розмірі 450 гривень можуть розраховувати:

Учасники війни; Колишні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання; Особи, яких примусово вивезли на роботи; Діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби проти нацистського режиму.

Як отримати допомогу

Більшості пенсіонерів звертатися до Пенсійного фонду не потрібно – гроші надійдуть автоматично разом із серпневою пенсією.

Водночас у деяких випадках право на виплату потрібно підтвердити. Для цього необхідно подати заяву до сервісного центру Пенсійного фонду, ЦНАПу, надіслати документи поштою або скористатися вебпорталом електронних послуг ПФУ.

У заяві потрібно зазначити:

паспортні дані;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

реквізити посвідчення, що підтверджує право на виплату;

номер банківського рахунку.

У Пенсійному фонді також наголошують, що одноразова допомога до Дня Незалежності не вплине на розмір інших соціальних виплат. Її не враховують під час визначення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для призначення державної соціальної допомоги.

Які ще є виплати до Дня Незалежності

Найбільшу допомогу до Дня Незалежності – 3 100 гривень – зможуть отримати:

люди з особливими заслугами перед Україною; особи з інвалідністю внаслідок війни І групи; колишні малолітні в'язні концтаборів, які мають інвалідність І групи.

Особи з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи отримають дещо менше – 2 900 гривень. Виплата у розмірі 2 700 гривень передбачена особам з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи.