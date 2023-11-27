На одній з фондових бірж в Китаї заборонили продаж акцій: раніше зафіксували різке зростання

На Пекінській фондовій біржі де-факто встановили нову політику. Нововведення стосуються акціонерів, які володіють певними частками акцій певних компаній. Більше про це – далі у тексті.

Йдеться про акціонерів, які мають у своєму портфелі, щонайменше, від 5% цінних паперів однієї компанії. Скільки буде тривати ця негласна заборона наразі невідомо.

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Пекінська фондова біржа заборонила продаж акцій

Джерела повідомляють, що наразі фондова біржа просто не приймає документи на продаж цінних паперів від учасників з великими пакетами акцій. Акціонерів закликають утриматися від продажу, оскільки остерігаються обвалу цін та зниженню ключового індексу біржі.

Цей показник за листопад зріс на 46%. Такому стрибку сприяло запровадження нових правил:

Зменшення порогу входу;

Вдосконалення механізмів торгівлі.

Тож, тепер остерігаються, що інвестори захочуть заробити на своїх активах після різкого подорожчання та почати їх продавати. Мовляв, вони можуть ліквідувати такі обсяги акцій, що індекс біржі перейде до зниження.

На момент створення цього матеріалу, Індекс Пекінської фондової біржі торгується на рівні 1101 юаня. Максимум для цього індикатора за 52 тижні – 1114,26 юаня, за даними Reuters.