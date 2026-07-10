Цим українцям обов'язково необхідно замінити паспорт: до уваги власників "книжечок"

Частина українців досі має паспорти старого зразка. Тобто, так звані: "книжечки". Ці громадяни можуть безпроблемно у будь-який момент оформити ID-картку.

Чи треба замінювати старий паспорт на ID-картку зараз?

Вимоги обов'язкової заміни паспортів старого зразка на ID-картку наразі немає. Проте є обставини, при яких це зробити таки доведеться, нагадали у Державній міграційній службі.

Законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів громадянина України зразка 1994 року. Однак у даний час законодавством передбачено обмін паспорта громадянина України зразка 1994 року на ID-картку за бажанням власника,

– вказує служба.

Заміну потрібно провести у таких випадках:

коли старий паспорт втрачено або ж пошкоджено;

коли змінено персональні дані власника, тобто, наприклад, прізвище;

у документі помилкові дані.

Замінювати документ також доведеться, якщо власник паспорта-книжечки не вклеїв нову фотографію. Нагадаємо, це необхідно зробити протягом одного місяця після досягнення людиною 25 або 45 років.

До слова, наразі оформлення ID-картки платне. Плата залежить від строку виготовлення. Якщо ви готові чекати до 20 робочих днів, то потрібно заплатити – 618 гривень. Термінове оформлення (до 7 днів) коштує – 988 гривень. До того ж потрібно сплатити сервісний збір державного підприємства. Наразі ця плата – 650 гривень.