Паніка шкодить усім: чому не варто скуповувати долари на всі гроші

У кризові часи може здаватися, що купити іноземну валюту – найкраще рішення вберегти свої заощадження. У матеріалі 24 каналу разом з експертами пояснюємо, чому це рішення далеко не найкраще.

Лихоманка на валютному ринку

Через постійну загрозу вторгнення Росії в України валютний ринок вкрай нестабільний. Як тільки з’являються новини про підведення нових військ, можливу дату нападу – гривня знецінюється. І навпаки на новинах про відведення військ чи підтримку від міжнародних партнерів гривня зміцнюється.

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Що знецінює гривню

У п'ятницю, 18 лютого, Нацбанк встановив офіційний курс гривні щодо долара на рівні 28,30 гривні. З початку року гривня знецінилася майже на 4% щодо долара. При цьому наша валюта сягала рівня в майже 29 гривень за долар наприкінці січня.

Паніка з приводу можливості вторгнення Росії в Україну призвела до виходу нерезидентів з українського ринку та розпродажу ОВДП. Станом на 17 лютого обсяг ОВДП в портфелі нерезидентів становив 77,48 мільярда гривень. Це на 15% менше, ніж на початку року, згідно з даними НБУ. Це важливо, тому що нерезиденти, виходячи з українського ринку, продають гривню і цим її знецінюють.

Додатковим фактором для виходу нерезидентів є світовий тренд. ФРС (центральний банк у США) найближчим часом може підняти відсоткову ставку і загалом започатковує політику боротьби з інфляцією. Через це розвинені ринки стануть більш привабливими для інвесторів.

Не менш важливим фактором для знецінення гривні є ціни на енергоносії. Ціни на нафту вже злетіли до понад 90 доларів за барель. Цікаво, що ситуація з можливим вторгненням також впливає на світовий ринок нафти, і ціни можуть навіть сягнути рівня в 100 доларів.

Що зміцнює гривню

Проте водночас з негативними факторами є те, що не дає гривні злетіти вище 29 за долар:

діяльність аграріїв, які наповнюють бюджет;

ціна на руду, яка приносить високі прибутки металургії;

діяльність НБУ.

Чому не варто скуповувати долари

На початку лютого золотовалютні резерви України становили 29,29 мільярда доларів. Тобто у Нацбанку достатньо можливостей для стримування курсу.

Українці, які зараз скуповують іноземну валюту, шкодять як собі, так і економіці країни. Важливо розуміти, що коли всі купують валюту, гривня різко знецінюється. НБУ змушений спустошувати золотовалютні резерви, щоб стримати курс. А люди на паніці від росту курсу ще більше скуповують валюту вже по завищеному рівні. Таким чином, коли ситуація стабілізується і курс відкотиться назад, хтось втратить частину заощаджень.

Андрій Табінський, радник Голови Львівської ОДА, у коментарі 24 каналу заявив, що особисто він не бачить потреби здавати гривню.

Політика НБУ, діяльність наших аграрного і металургійного секторів утримуватимуть співвідношення долара та гривні на звичному рівні. Якщо немає нагальної потреби в найближчому майбутньому здійснювати покупки у валюті, можна притримати гривні в себе і допомогти економіці власною позицією. Андрій Табінський Радник Голови Львівської ОДА, підприємець, інвестор

Він також наголосив, що долар на світових ринках – сумнівна валюта, оскільки в США зараз найбільший борг за всю історію – 30 трильйонів доларів, а ФРС все ще не здатна розібратися з інфляцією, яка утримується на рівні 7%.

Інфляція у США сягнула 40-річного максимуму у січні цього року – 7,5% у річному вимірі.

Аналітик Forex Club Libertex Віталій Мінько переконує, що купувати валюту зараз – не найкраще рішення, оскільки курс вже завищений.

Поточний курс гривні включає вже закладені ризики, що стосуються ситуації з Росією. Тож якщо зараз купувати валюту саме під ідею розвитку конфлікту, вже пізно – ринок це вже врахував. Якщо для того, щоб диверсифікувати свої заощадження – це хороша ідея. Оскільки ризик різних економік нівелюватиме знецінення однієї валюти шляхом подорожчання іншої. Віталій Мінько Аналітик Forex Club Libertex

Аналітик радить створити мультивалютний кошик як мінімум із 4 валют: долара, євро, швейцарського франка та гривні.

Аналітик Віталій Мінько стверджує, що якби не загроза вторгнення Росії, то зараз долар міг би коштувати менш як 26 гривень. Але психологічний фактор повернув гривню до рівня 2020 року.

Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, каже, що рішення купувати долар, чи ні потрібно приймати в залежності від цілі:

Якщо це невелика сума, яку ви й так скоро плануєте витратити, – то сенсу купувати долари немає. Навпаки через високу волатильність та великі спреди є шанс втратити гроші, коли мінятимете долари назад у гривні.

Щодо більших сум, то рішення має ухвалювати кожна людина, зважаючи на власне розуміння вірогідності розвитку подій за одним чи іншим сценарієм.

Якщо ситуація заспокоїться за кілька днів або навіть тижнів, гривня почне швидко повертати втрачені позиції. За таких умов купувати валюту зараз, коли курс вочевидь занадто розігрітий психологічними чинниками, не найкраща інвестиційна стратегія… В кризових ситуаціях, на кшталт нинішньої, зазвичай заробляють лише професіонали, для яких купівля та продаж валюти є роботою. Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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