Пахне дефолтом: Росія розплатилася за євробонди рублями

Росія розплатилася за євробонди вартістю майже 650 мільйонів доларів. Проте зробила це у рублях.

Росія не змогла заплатити доларами

Іноземний банк-кореспондент відмовив російському Мінфіну у виконанні доручень і не виплатив власникам євробондів 649,2 мільйона доларів. Через це міністерство перерахувало кошти до Національного розрахункового депозитарію у рублях.

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Чому так сталося

Сполучені Штати 5 квітня почали блокувати Росію від виплати боргу з використанням доларів, які зберігаються в американських банках, повідомляє The New York Times. Таким чином хочуть виснажити міжнародні валютні резерви країни-агресорки та підштовхнути Росію до її першого дефолту в іноземній валюті за століття.

Технічний дефолт

І, схоже, план США діє. Те, що Росія не зуміла розплатитися за євробонди доларами, може означати дефолт. Так, міжнародні рейтингові агентства раніше заявляли, що виплати в рублях за єврооблігаціями, що передбачають виплати у валюті, вони будуть розцінювати як дефолт.

У Росії сприймають це як вкрай серйозу загрозу. У Мінфіні вже заявили, що розглянуть можливість конвертації рублевих платежів в іноземні валюти для власників євробондів. Але зможуть зробити це лише після відновлення доступу Росії до її валютних рахунків. Та поки Росія продовжує тероризувати Україну, ніхто не збирається відновлювати її доступ до валюти.

Нагадаємо, що золотовалютні резерви Росії, які налічували понад 630 мільярдів доларів до війни, тепер на 60% заморожені.

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