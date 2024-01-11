Долар утримує позиції та чекає на наступний крок центробанку США: що відбувається на ринку 

Долар знову зафіксував певні втрати, але коливається у досить вузькому діапазоні з кінця минулого тижня. Водночас трейдери очікують на наступне рішення центробанку. Про головні зміни на ринку валют – читайте у новому матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку валют за 10 січня

Під час торгів, у середу, 10 січня, Індекс долара США коливався на рівні 102,28. Цей індикатор втратив 0,08% під час торгів. При цьому діапазон коливання становить від 102,26 до 102,30, за даними Yahoo!Finance.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35 ;

; цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США на ринку

З п'ятниці Індекс долара США коливається у досить вузькому діапазоні. Спершу цей показник зафіксував зростання після даних про збільшення кількості робочих місці у грудні, а потім впав на тлі певних слабких деталей про зайнятість у США.

Трейдери знову очікують, що Федеральна резервна система США почне знижувати ставку у березні, оскільки інфляція наблизилася до бажаного показника у 2%. Водночас долар утримує позиції вище мінімуму за 5 місяців, який зафіксували у грудні, інформує видання CNBC.