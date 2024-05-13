Останню приватну ділянку в Арктиці виставили на продаж: хто і за скільки може її купити

В Арктиці продають останню приватну земельну ділянку, яка має важливе значення для клімату та геополітики. За продаж відповідає відома британська компанія.

Ділянку розміром з Мангеттен у високих широтах Арктики (Шпіцберген, що між Норвегією та Північним полюсом) нещодавно виставили на продаж. Її площа становить 14 830 акрів.

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Чому ділянку в Арктиці продають

Потреба у продажі ділянки землі пов'язана з найтеплішим літом, яке зафіксували у 2023 році. Зокрема, на Шпіцбергені кліматичні зміни призвели до зменшення обсягів морського льоду, більш частих дощів і до вищих температурних рівнів.

Юрист Пер Кіллінгстад, який представляє інтереси продавців, заявив про те, що йдеться про останню приватну ділянку на Норвезькому архіпелагу, що складається з дев'яти островів. За його словами, це єдина можливість отримати ділянку у високих широтах Арктики та створити стратегічний плацдарм.

Що відомо про продаж ділянки в Арктиці

Приватну ділянку продає британська компанія Knight Frank LLP. Пропозиції про купівлю приймають від усіх охочих. Іншими ділянками у Шпіцбергені володіють державні компанії Норвегії та Росії. Варто також враховувати, що зменшення обсягів морського льоду грає на руку Москві, оскільки це відкриває доступ до додаткових судноплавних маршрутів та енергетичних запасів.

Наразі вище згаданий шматок землі, який має геополітичне значення, на ринку оцінили у 300 мільйонів євро (323 мільйони доларів).