Багато пенсіонерів не задоволені розміром виплат: чи можна оскаржити пенсію

Багато пенсіонерів не погоджуються з нарахованим розміром виплат і замислюються над його переглядом. Закон передбачає можливість оскарження, однак із певними умовами та процедурами.

Чи можна оскаржити призначену пенсію?

В Україні діє оновлений порядок оскарження рішень Пенсійного фонду України, який розширює можливості громадян захищати свої пенсійні права. Якщо людина вважає, що рішення, дії або бездіяльність органів фонду є неправомірними, вона може ініціювати процедуру перегляду.

Цікаво Яка буде пенсія, якщо пропрацював 43 роки

Підставою для звернення можуть бути різні ситуації, пов’язані як із призначенням пенсії, так і з її розміром чи супутніми виплатами. Найчастіше звертаються через:

помилки у розрахунках;

некоректно врахований страховий стаж;

відмову в призначенні пенсії;

затягування розгляду документів або порушення права на пільгове чи дострокове пенсійне забезпечення.

Як подати скаргу на ПФУ?

Скаргу можна подати як до вищого органу ПФУ, так і до головного управління чи правління. Законодавство дозволяє обрати зручний формат: письмове звернення, електронну заявку через портал із використанням кваліфікованого електронного підпису, або особисте подання.

Зауважте! Важливо дотриматися строків: звернутися зі скаргою потрібно протягом 30 днів із моменту, коли особа дізналася про порушення своїх прав.

Сам Пенсійний фонд зобов’язаний розглянути звернення у такий самий строк, однак у складних випадках його можуть продовжити ще максимум на 15 днів. За результатами розгляду заявник отримує офіційну відповідь.

Якщо скаргу визнають обґрунтованою, відповідний територіальний орган фонду зобов’язують усунути порушення. Наприклад, провести перерахунок пенсії або повторно розглянути документи.

Чому пенсія може бути меншою, ніж ви очікували?

Фактичний розмір пенсії інколи виявляється нижчим, ніж очікує людина, що часто пов’язано з особливостями формули її обчислення.