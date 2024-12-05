Соратник Путіна різко розкритикували ОПЕК+: усе через США

Давній соратник Путіна Ігор Сєчин незадоволений політикою ОПЕК+. Про це він публічно заявив на форуму в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Росія розкритикувала ОПЕК+

Очільник найбільшої нафтової компанії у Росії та давній соратник Володимира Путіна Ігор Сєчин заявив, що від рішень ОПЕК+ у 2016 та 2020 роках виграли США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нагадаємо, що саме тоді нафтовий картель, до якої входять великі експортери сировини, скорочували обсяги видобування. Зокрема, у 2020 році це рішення було продиктоване наслідками пандемії коронавірусу для світової економіки.

Що таке ОПЕК Це картель, створений нафтовидобувними країнами для стабілізації цін на нафту. Членами цієї організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти. Наразі статус членів організації мають 12 країн: Алжир, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська Аравія.

Проте у 2016 році до ОПЕК приєдналися ще 10 країн – Росія, Казахстан, Мексика, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзія, Оман, Південний Судан та Судан. Це і стало ОПЕК+.

Проте глава державної компанії "Роснафта" вважає, що завдяки цьому виграла сланцева промисловість у США. До того американці стали головними експортерами енергоносіїв на глобальному рівні. Цікаво, що саме Сєчин скептично ставився до співпраці Росії з ОПЕК.

Важливо! Сєчин заявив на форумі в Абу-Дабі, що саме Росія та її партнери зробили ключовий внесок у стабілізацію світового енергетичного ринку за останні 10 років.

Нагадаємо, що ОПЕК+ перекачує приблизно половину нафти у світі. Нагадаємо, що 5 грудня нафтовий картель має провести зустріч, аби ухвалити рішення щодо обсягів видобування сировини в 2025 році. Джерела повідомили, що експортери нафти, найімовірніше, відкладуть заплановане збільшення видобутку. Наразі вказують, що йдеться про, щонайменше, три місяці з січня.