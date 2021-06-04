Темпи зростання цін на продукти досягнули рекордної позначки за 10 років, – ООН

Ціни на продукти зростають найшвидшими темпами за останні 10 років. Тривожну статистику оприлюднила Організація Об'єднаних Націй. Що є факторами впливу – читайте далі.

ООН використовує широкий індекс світових цін на продукти для того, щоб стежити за змінами. Йдеться про вартість зернових та олійних культур, молочних продуктів, м'яса та цукру.

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Ціни на продукти зростають найшвидше за 10 років

Відповідно до останніх даних, у травні ціни на цю категорію товарів виросли на 39,7%. Це найбільший стрибок цін за місяць з 2010 року. Постачальники зіткнулися з низкою проблем через пандемію коронавірусу. Крім того, ситуацію ускладнюють побоювання щодо глобальної інфляції і того як зростання цін на продукти впливає на відновлення світової економіки після кризи. Вартість п'яти головних компонентів пішла вгору на фоні різкого стрибка цін на рослинні олії, зерно та цукор.

У світі зростають ціни на продукти / Інфографіка ООН

Індекс піднявся до максимально високого рівня з вересня 2011 року. Збільшення витрат є результатом відновлення попиту в низці країн та низького рівня виробництва. Перебої на ринку та проблеми з постачання через обмеження щодо пересування стали причиною дефіциту на локальному рівні та зростання цін на продукти. Фахівці вважають, що нова хвиля попиту та низькі об'єми виробництво призведуть до зростання інфляції на тлі поступового виходу світової економіки з режиму блокування.

Проте, все не настільки критично, оскільки на деякі галузі чекає суттєвий підйом. ООН прогнозує, що виробництво зерна у 2021 році досягне рекордної позначки. Найімовірніше, це допоможе послабити ціновий тиск, який зараз набирає оберти.