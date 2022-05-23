Окупанти вводять бівалютну зону на Херсонщині

Російські загарбники вводять в обіг рубль на тимчасово окупованій Херсонщині. Цим кроком Росія ще більше порушує міжнародні зобов'язання.

Як повідомляють російські ЗМІ, бівалютну зону – тобто коли в обігу і українська гривня, і російський рубль – вводять 23 травня. Відповідний указ підписав поплічник окупантів Володимир Сальдо.

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Навіщо вводять рубль

Насправді це рішення виключно політичне. Якоїсь економічної вигоди країні-агресорці це не принесе. Навпаки – цим кроком Росія може накликати на себе нові санкції, оскільки порушує низку міжнародних зобов'язань.

Але введенням рубля окупанти прагнуть дестабілізувати населення і підготувати передумови для так званого "референдуму".

Чергові порушення міжнародних договорів

Бівалютна зона порушує монетарний суверенітет України.

Такий крок також порушує положення Гаазької конвенції 1907 року.

Євген Дубогриз Експерт з банків та банківського нагляду в Case Україна Це абсолютно неетична з точки зору центробанкінга дія, яка може стати навіть приводом для нових санкцій до росії з боку МВФ та центральних банків розвинених країн. В теорії навіть приводом для призупинення членства росії в МВФ чи виключення з МВФ.

Нагадаємо, що Росія планувала ввести в обіг рубль ще 1 травня, але їй не вдалося. Важливо, що окупанти зможуть завезти хіба що готівковий рубль. В електронному вигляді без банківської системи запровадити там його не вдасться. Водночас Україна забезпечує повноцінний обіг гривні в умовах окупації вже майже 3 місяці.

"Можливість забезпечувати обіг гривні на окупованих територіях є: банківська і платіжна інфраструктура майже не ушкоджені, СЕП (система електронних платежів) працює, відділення банків працюють, єдиний нюанс може бути з доставкою готівки, та це той нюанс, який не заважатиме повноцінному обігу гривні", – запевняє експерт.

Російські окупанти планують перехідний період з двома валютами, який триватиме 3 – 4 місяці. Після того, за їхнім задумом, має бути лише рубль. Проте, як зазначають українські економісти, залишити лише рубль буде неможливо. Доведеться повністю перейти на готівку, і економіка не працюватиме.

З усім тим ризики є. Якщо окупація затягнеться, то Росія, ймовірно, відкриє там відділення своїх банків, а це "відріже" частину економіки України.

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