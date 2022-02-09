Одна з найпотужніших нафтових компаній світу знову підняла ціни для Азії: що впливає на ринок

Найбільша за видобутком і запасами нафти компанія у світі знову підвищила ціни на експорт для Азії. Йдеться про компанію Saudi Aramco. Що відбувається на ринку нафти – читайте у матеріалі.

На фоні тривалого зростання цін на нафту компанія Saudi Aramco підвищила свою офіційну ціну на чорне золото, що експортується в Азію.

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Нафтова компанія підняла ціни для Азії

При цьому її флагманські вантажі з нафтою сорту Arab Light на березень виросли в цін на 0,60 долара за барель до 2,80 долара за барель, що вище за контрольний показник, який використовує Saudi Aramco. Це значною мірою відповідало очікуванням трейдерів. Це найвища ціна для Arab Light з березня 2020 року.

На момент створення цього матеріалу вартість марки нафти WTI становитьза барель, тоді як Brent коштуєза барель, згідно з Bloomberg.

Цього тижня з'явилася інформація, що США та Іран, можливо, наблизилися до консенсусу щодо угоди про іранську ядерну програму й американські санкції спровокували коливання цін на ринку нафти. Якщо санкції проти Ірану скасують, то на глобальний ринок буде потрапляти більше барелів нафти на легальній основі. Проте, урядовці з Держдепартаменту США застерігають від передчасного оптимізму, оскільки ще необхідно провести певну роботу під час переговорів, які сторони відновили у Відні.

Нафтова компанія підняла ціни для Азії / Getty Images

На думку аналітиків у цій сфері, настрої щодо чорного золота залишаються оптимістичними через жорстку ситуацію з пропозицією. Особливо, це актуально після зустрічі ОПЕК+, яка відбулася минулого тижня, де картель вирішив дотримуватися свого початкового плану щодо збільшення видобутку, всупереч зростанню попиту. Головний аналітик японської компанії Fujitomi Securities Co Ltd теж поділяє цю думку. Він виділив наступні моменти:

інвестиційні банкіри прогнозують, що нафта марки Brent злетить до 100 доларів за барель;

за барель; глобальна пропозиція залишається обмеженою, оскільки країни з ОПЕК+ не досягають своїх цілей щодо видобутку нафти;

США не надто наростили видобуток сировини.

Аналітик також додав, що деякі трейдери насторожено ставляться до переговорів між США та Іраном і не очікують швидкої угоди. Це посилило тиск на ринок нафти.