Найдовший спад за 14 місяців: що відбувається у секторі, який вважають символом успіху

Один із головних індексів на фондовому ринку США фіксує значні втрати протягом першого тижня з початку 2024 року. Аналітики пояснили, що впливає на ситуацію на біржі.

Індекс технологічних акцій NASDAQ 5 останніх торгових сесій поспіль демонструє від'ємну динаміку. Це уже називають найдовшою "ведмежою" серією з жовтня 2022 року. Нагадаємо, що інвестори-ведмеді активізуються на ринку під час падіння.

Зверніть увагу Беззаперечні світові лідери: цінні папери, яких компаній вартують шалених грошей

Індекс NASDAQ фіксує серйозні втрати

У середині дня Індекс NASDAQ зафіксував спад на понад 4% за 5 днів. Тобто цей показник впав до 14 510,30. Зниження цього показника пов'язують зі знеціненням акцій технологічних компаній. Для прикладу, цінні папери компанії Apple зафіксували спад на рівні 6,27%.

На момент створення цього матеріалу, Індекс NASDAQ впав на 3,93% до 14 506, згідно з даними Google Фінанси.

За даними TradingView, станом на 3 січня 2024 року цей втратив 1,6% знову ж таки через падіння цінних паперів з технологічного сектору. Ба більше, вказують, що Індекс NASDAQ пережив найгіршу першу торгову сесію у році з 2016 року. Цікаво, що у Wall Street Journal на початку року вказували, що січень, як правило, досить хороший місяць для Індексу NASDAQ.

Що таке Індекс NASDAQ Цей індекс включає понад три тисячі компаній, які входять до лістингу біржі NASDAQ. Йдеться як про американські, так й іноземні компанії. Акції будь-якої з цих компанії впливають на індекс пропорційно своїй ринковій вартості. Ринкова вартість розраховується за таким принципом: загальне число акцій компанії помножується на поточну ринкову вартість однієї акції.

Крім того, аналітики заявили, що на фондовому ринку США наразі спостерігають загальний спад. Одна з головних причин – невизначеність щодо монетарної політики Федерального резерву. Через це інвестори хвилюються, оскільки вони вважають, що ринки були переоцінені.