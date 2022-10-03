Обсяги продаж впали на 60% за три місяці: що відбувається з ринком NFT
Джерело:Reuters
У третьому кварталі 2022 року продажі у секторі NFT серйозно впав. Що про це відомо – читайте далі.
Продажі невзаємозамінних токенів (далі NFT) різко обвалилися протягом липня – вересня 2022 року. Йдеться про цифру на рівні 60%.
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Масштабний обвал на ринку NFT
Однією з головних причин такої динаміки у секторі NFT називають те, що криптоінвестори затаїлися в очікуванні "криптозими". Тоді як попит на дуже спекулятивні цифрові активи демонструють незначні ознаки до повернення зростання.До теми! Після повномасштабного нападу Росії на Україну у віртуальному світі створили ще один фронт, одним із головних елементів якого є саме NFT. У світі та Україні продавали різноманітні цифрові предмети задля підтримки нашої країни.
Популярність NFT вибухнула у 2021 році, коли багаті криптовалютні спекулянти поспішили заробити на злеті цін, проте обсяги продажів протягом останніх місяців суттєво впали. Відомо про такі цифри:
- У третьому кварталі 2022 року на ринку NFT продажі оцінили у 3,4 мільярда доларів;
- Для порівняння у другому кварталі (квітень – липень) цей показник дорівнював 8,4 мільярда доларів;
- Максимум для ринку NFT зафіксували за перші три місяці 2022 року, коли продажі склали 12,5 мільярда доларів.
Тоді ключовим каталізатором для зростання у секторі NFT, що зароджувався, був злет цін на криптовалюту та масштабного апетиту на ризик серед інвесторів у 2021 році.
Цьогоріч ситуація на ринку стрімко змінилася, оскільки підвищення ставок центральними банками спонукає інвесторів відмовитися від ризикованих активів. Саме до цієї категорії входять криптоактиви.
- Для прикладу, на сьогодні біткойн, який є флагманом ринку криптовалют, торгується близько 19 552 доларів за монету.
- Це нижче піку в листопаді на рівні майже 69 тисяч доларів, згідно з даними CoinDesk.
Продажі на найбільшому ринку NFT – OpenSea – у вересні знову впали. Ця динаміка триває п’ятий місяць поспіль. Тоді як тижнева кількість покупців NFT зменшилася більш ніж вдвічі порівняно з піковим рівнем, який зафіксували наприкінці січня.