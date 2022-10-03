Обсяги продаж впали на 60% за три місяці: що відбувається з ринком NFT

У третьому кварталі 2022 року продажі у секторі NFT серйозно впав. Що про це відомо – читайте далі.

Продажі невзаємозамінних токенів (далі NFT) різко обвалилися протягом липня – вересня 2022 року. Йдеться про цифру на рівні 60%.

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Масштабний обвал на ринку NFT

Однією з головних причин такої динаміки у секторі NFT називають те, що криптоінвестори затаїлися в очікуванні "криптозими". Тоді як попит на дуже спекулятивні цифрові активи демонструють незначні ознаки до повернення зростання.

Після повномасштабного нападу Росії на Україну у віртуальному світі створили ще один фронт, одним із головних елементів якого є саме NFT. У світі та Україні продавали різноманітні цифрові предмети задля підтримки нашої країни.

Популярність NFT вибухнула у 2021 році, коли багаті криптовалютні спекулянти поспішили заробити на злеті цін, проте обсяги продажів протягом останніх місяців суттєво впали. Відомо про такі цифри:

У третьому кварталі 2022 року на ринку NFT продажі оцінили у 3,4 мільярда доларів;

Для порівняння у другому кварталі (квітень – липень) цей показник дорівнював 8,4 мільярда доларів;

– липень) цей показник дорівнював Максимум для ринку NFT зафіксували за перші три місяці 2022 року, коли продажі склали 12,5 мільярда доларів.

Тоді ключовим каталізатором для зростання у секторі NFT, що зароджувався, був злет цін на криптовалюту та масштабного апетиту на ризик серед інвесторів у 2021 році.

Цьогоріч ситуація на ринку стрімко змінилася, оскільки підвищення ставок центральними банками спонукає інвесторів відмовитися від ризикованих активів. Саме до цієї категорії входять криптоактиви.

Для прикладу, на сьогодні біткойн, який є флагманом ринку криптовалют, торгується близько 19 552 доларів за монету.

за монету. Це нижче піку в листопаді на рівні майже 69 тисяч доларів, згідно з даними CoinDesk.

Продажі на найбільшому ринку NFT – OpenSea – у вересні знову впали. Ця динаміка триває п’ятий місяць поспіль. Тоді як тижнева кількість покупців NFT зменшилася більш ніж вдвічі порівняно з піковим рівнем, який зафіксували наприкінці січня.