Масштабний обвал на ринках Європи: що відбувається

У п'ятницю, 23 вересня, у Європі зафіксували стрімкий обвал на фондовому ринку. Що відбувається – читайте далі.

Загалом це реакція інвесторів на рішення одного з центральних банків та новий план від уряду Великої Британії.

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Обвал на ринках Європи

Європейський Індекс Stoxx 600 впав на 2,3%. Акції компаній з усіх секторів втрачали позиції на торгах. Найбільше впали активи пов'язані з нафтою та газом. Йдеться про понад 5%.

На динаміку ринку вплинуло рішення британського уряду, який анонсував зниження податків на фоні підготовки до рецесії. Фунт впав на більше ніж 3% проти долара США протягом кількох годин після цих новин.

У ЄС обговорюють питання запровадження нових санкцій проти росії. Поштовхом до цього стало оголошення часткової мобілізації. Один із важливих елементів – встановлення цінової стелі для російської нафти.

Водночас Банк Англії підняв базову ставку на 50 пунктів. Це зробили вже всьоме. Крім того, у центробанку заявили, що економіка Великої Британії вже у рецесії.

Ситуація у Єврозоні

Також заявляють, що у країнах Єврозони (19 країн ЄС), найімовірніше, почнеться рецесія. Усе через те, що спад ділової активності в регіоні за останній місяць посилився.

Рецесія Це фаза в економіці, під час якої відбувається загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат.

Виділили наступні показники:

Індекс Національної асоціації менеджерів із закупівель у вересні впав до 48,2. Ці дані розраховують за даними щодо діяльності менеджерів із закупівель з орієнтовно 300 промислових компаній і характеризує стан ділового клімату;

У серпні 2022 року цей Індекс зупинився на рівні 48,9 ;

Вересень – це третій місяць поспіль, коли фіксують падіння Індексу Національної асоціації менеджерів із закупівель нижче важливої 50. Коли показник перевищує цей рівень – це ознака пожвавлення економічної активності.

Стрімке зростання цін на енергоносії, яке почалося після повномасштабного нападу росію на Україну, стало потужним ударом для виробників. Тож ця динаміка сприяла погіршенню умов для ведення бізнесу.