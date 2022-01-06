Обвал потужних компаній з Казахстану: скільки вони втратили за добу

Ситуація у Казахстані продовжує набирати оберти. За масштабними протестами в одній з найбільш країн світу стежить увесь світ. Ринок теж відреагував на останні події.

Деякі потужні компанії з Казахстану уже відчули на собі перші наслідки політичної нестабільності в країні. Їхні акції стрімко обвалися на фондовій біржі у Лондоні. Про це повідомила Казахстанська Асоціація міноритарних акціонерів.

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Компанії з Казахстану втрачають позиції на ринку

Найбільше знецінилися акції фінтехкомпанії Kaspi. За один торговий день, 5 січня, ці активи втратили понад 30%. На момент закриття торгів 5 січня акції Kaspi коштували 82 долари за штуку, тоді як їхня стартова вартість в той день становила 115 доларів. У четвер, 6 січня, акції продовжують падати.

Цінні папери комерційного ощадного банку Halyk Bank впали майже на 20% до 13,60 долара за штуку за аналогічний період. Фінустанова має власні філії у кількох країнах:

Киргизстані,

Грузії,

Росії,

Таджикистані,

Узбекистані.

Акції національної атомної компанії Казахстану та найбільшого виробника урану у світі – Казатомпром – впали на 7% до 37,50 долара за кожну. Цінні папери Казатомпром починали торговий день з ціною на рівні 40,15 долара за штуку.

Акції компаній з Казахстану обвалилися на тлі протестів / Фото Getty Images

Що варто знати про ситуацію у Казахстані:

Люди почали виходи на протести у Казахстані ще 3 січня 2022 року . Головна причина – високі ціни на газ. Досить швидко мітингувальники почали вимагати політичних змін у країні.

. Головна причина – високі ціни на газ. Досить швидко мітингувальники почали вимагати політичних змін у країні. Реакція влади Казахстану була жорсткою. У країні почалися затримання, під час яких застосовували силові методи. На деякий час у Казахстані відключили інтернет.

На жаль, без жертв не обійшлося. Станом на ранок 6 січня офіційно відомо про понад 1000 потерпілих. З моменту початку протестів у Казахстані загинули щонайменше 13 правоохоронців.

ОДКБ, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан, вже заявили про введення військ в Казахстан.

Актуальна вартість акцій Kaspi, згідно з даними Лондонської біржі, становитьза кожну, тоді як цінні папери компанії Казатомпром коштуютьза штуку. Ціна акцій Halyk Bank зупинилася на позначці 13,44 долара за кожну.

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