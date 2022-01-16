У Нью-Йорку відкриють заклад лише для власників NFT: скільки буде коштувати вхід

Компанія VCR Group, засновником якої є підприємець та інвестор Гарі Вайнерчук, анонсувала відкриття нового ресторану у Нью-Йорку. Проте потрапити туди зможуть не всі.

Для того, щоб стати клієнтом закладу під назвою Flyfish Club необхідно буде виконати одну умову: придбати членство у форматі NFT. Ресторан планують відкрити у 2023 році.

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Вхід лише з NFT

У VCR Group уже оголосили про продаж токенів у реальному часі. Компанія обрала NFT тому, що прагне створити лояльну спільноту, якій запропонує особливі можливості.

NFT створює нові фінансові моделі, які дозволять Flyfish Club надавати винятковий та стійкий продукт на довгі роки,

– йдеться в заяві на офіційному сайті.

Що таке NFT Йдеться про невзаємозамінні токени, які є особливим типом криптовалюти. Ці активи, існують лише у власних криптосистемах. Кожен токен може бути унікальним цифровим елементом. На відміну від біткойна та інших цифрових монет NFTs не можна обміняти на аналогічні NFT-токени. Прикладом NFT може бути картинка, відео, твіт чи будь-що інше в мережі.

На офіційному сайті компанія пропонує два види членства:

звичайний рівень, на якому учасники отримають доступу до головної їдальні, відкритого простору та коктейль-лаунжу, спеціальних заходів. Ціна становить 2,5 Ethereum або 8 332 долари ;

; другий рівень – Flyfish Omakase – надає доступ до всіх вищеперерахованих послуг, а також кімнату для омакасе на 14 місць. Цей варіант коштує 4,25 Ethereum або 14 165 доларів на момент створення цього матеріалу.

У Нью-Йорку відкриють особливий ресторан / Фото Getty Images

Омакасе – це японська фраза, яку використовують під час замовлення їжі в ресторанах, що означає "я залишу це за вами".

Для клієнтів цього закладу NFT – це актив, який вони можуть перепродавати або здати в оренду на вторинному ринку. Членство не передбачає жодних повторних внесків. Їжу та напої у ресторані можна буде придбати за звичайні американські долари. Актуальна вартість Ethereum коливається на рівні 3333 доларів за монету. Ринкова капіталізація другої найпопулярнішої криптовалюти у світі становить 391,36 мільярда доларів, інформує CoinDesk.