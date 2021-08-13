Компанія, яку підтримує мільярдер з США, може увійти до трійки найдорожчих у Латинській Америці

Фінансово-технологічний стартап Nubank планує до кінця 2021 року вийти на біржу. Вагомою перевагою цифрового банку, який був створений у Бразилії, є підтримка легендарного інвестора Воррена Баффета.

Для першого публічного розміщення Nubank готує акції на 2 мільярди доларів. Для реалізації своїх планів компанія, офіційна назва якої Nu Pagamentos SA, обрала американську біржу Nasdaq.

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Nubank готується до виходу на біржу

Вартість перспективної компанії Nubank злетіла до 30 мільярдів доларів після того, як нею зацікавився американський інвестиційний гігант Berkshire Hathaway, який належить мільярдеру Воррену Баффету. Forbes оцінює капітал бізнесмена у 105,2 мільярда доларів. У липні Berkshire викупила частку банку з Сан-Паулу вартістю 500 мільйонів доларів.

Вихід Nubank на фондовий ринок – це ще одна важлива частина дуже насиченого року торгових дебютів по всьому світу. Загалом другий квартал 2021 року став найактивнішим періодом з проведення IPO за останні 20 років.

У розпорядженні Nubank знаходяться електронні рахунки для більше ніж 40 мільйонів осіб та кредитна карта під брендом Mastercard. Bloomberg повідомляє, що цифровий банк може добитися оцінки у 40 мільярдів доларів. Якщо бразильській компанії вдасться досягти цього рівня, то вона отримає статус другого найдорожчої фінустанови в Латинській Америці. Першу сходинку займає компанія Itau Unibanco Holding.