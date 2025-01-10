Казахстан хоче купити єдиний НПЗ в Болгарії за шалену суму: до чого тут Росія

Державна нафтова компанія у Казахстані має на меті викупити важливий нафтопереробний завод в Болгарії. Цей НПЗ напряму пов'язаний з Росією.

Казахстан хоче купити НПЗ "Лукойлу" в Болгарії

Казахська нафтогазова компанія KazMunayGas, яка має статус державної, заявила, що прагне курити єдиний нафтопереробний завод в Болгарії. Варто наголосити, що завод належить російській нафтових компаній "Лукойл". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Euractive

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Йдеться про нафтопереробний завод Lukoil Neftochim Burgas, за який Казахстан запропонував заплатити 1 мільярд доларів США. Придбання НПЗ у Бургасі може посилити позиції компанія KazMunayGas на європейському ринку. Для розуміння, приблизно 40% сировини завод Lukoil Neftochim Burgas отримує саме від казахської компанії.

Важливо підмітити, що ще одним претендентом на завод Lukoil Neftochim Burgas є нафтогазова компанія MOL з Угорщини. Цю інформацію підтвердив болгарський уряд.

До теми! Компанії KazMunayGas на сьогодні належить нафтопереробний завод Rompetrol, який розташований у Румунії. Відомо, що цей завод має мережу заправок у Болгарії під цим же брендом.

Якщо казахська державна компанія зможе викупити Lukoil Neftochim Burgas, то її потужності з переробки нафти в Європі зростуть більше ніж вдвічі. Ба більше, відомо, що підрозділ російського "Лукойлу" у Швейцарії – компанія Litasco – уже погодився на певні пропозиції із зобов'язаннями від низки потенційних покупців. Серед них є компанія KazMunayGas.