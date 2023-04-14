Легендарний Баффет критикує біткойн, який встановив новий рекорд на ринку

Легендарний американський інвестор Воррен Баффет зробив нову критичну заяву про найвідомішу криптовалюту у світі – біткойн. З іншої сторони цифрова монета зафіксувала черговий рекорд.

З початку 2023 року цифрові монети почали стрімко зростати в ціні. Але Схоже Воррен Баффет, капітал якого Bloomberg оцінює у 113 мільярдів доларів, не поділяє захвату серед інвесторів.

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Баффет розкритикував біткойн

Легендарний інвестор та бізнесмен з США заявив, що флагман ринку криптовалют – біткойн – не має внутрішньої цінності. Водночас він наголосив, що людям притаманне бажання знайти "легкі гроші" та пограти у рулетку. Мовляв, це інстинкт, який існував завжди.

Мільярдер не вперше робить критичні заяви про біткойн. Ще у 2018 році Баффет назвав цифрову монету "щурячою отрутою у квадраті", додавши, що на ці активи чекає поганий кінець. Проте за 4 роки вартість криптовалюти зросла більше, ніж на 200%.

Крім того, у травні 2022 року бізнесмен наголошував, що не купив би біткойн навіть, якщо він буде коштувати 25 доларів. На його думку, накопичення цифрових монет – це безглузда ідея. Для прикладу, інвестор зауважив, що сільськогосподарські угіддя чи об'єкти нерухомості можна капіталізувати, тоді як криптовалюти у цьому контексті не мають практичної користі.

Новий рекорд біткойна

Водночас станом на 14 квітня 2023 року біткойн досягнув нового психологічного рівня. Ціна монети перетнула позначку у 31 тисячу доларів США. Це сталося вперше з червня минулого року. Попередній рекорд зафіксували 11 квітня з ціною на рівні 30 тисяч доларів за монету. Останні дані про позиції біткойна на ринку:

Загалом з січня монета подорожчала на понад 86%;

Ринкова капіталізація біткойна становить 595,65 мільярда доларів , за даними CoinDesk;

, за даними CoinDesk; Курс цифрової монети, на момент створення цього матеріалу, коливається на рівні 30 799 доларів.

Вкрай позитивну динаміку демонструє й друга за популярністю криптовалюта на ринку. Йдеться про Ethereum, який подорожчав відразу на 10% за добу. Курс монети досягнув 2 130 доларів США. Ринкову капіталізацію Ethereum наразі оцінюють у 252,95 мільярда доларів. Поточна ціна становить 2 116 доларів.