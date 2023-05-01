32-річний бізнесмен з Японії став доларовим мільярдером: як йому це вдалося

У Японії стало на одного мільярдера більше. Новий статус отримав 32-річний засновник та очільник компанії M&A Research Institute Holdings Шунсаку Сагамі.

Брокерська компанія бізнесмена, яка спеціалізується на злитті та поглинанні малих та середніх бізнесів, зафіксувала феноменальні успіхи на фондовому ринку. Завдяки цьому капітал молодого японця досягнув позначки в 1 мільярд доларів.

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Новий мільярдер у Японії

Шунсаку Сагамі заснував власну компанію у 2018 році. Минулого червня фірма стала публічною, вийшовши на фондовий ринок. За цей період акції M&A Research Institute Holdings подорожчали на 340%.

Частка Сагамі складає 73% та коштує трохи більше ніж 1 мільярд доларів. Основою цих даних є вартість цінних паперів на рівні 74,36 долара за штуку, яку зафіксували минулої п'ятниці.

Один з інструментів, які використовує японська компанія, – це штучний інтелект. Завдяки цій опції у M&A Research Institute Holdings зіставляють потенційних покупців з компаніями, які найчастіше перебувають на межі закриття з різних причин. Виділяють ще такі нюанси:

Фірма Сагамі отримує комісію за успішну роботу лише після підписання угоди;

Така клієнтоорієнтована система ціноутворення в поєднанні зі штучним інтелектом дозволила отримати суттєву перевагу перед конкурентами на ринку.

Нагадаємо! Науковці з США з'ясували, що штучний інтелект може сприяти покращенню якості та точності прогнозів для котирувань на світових біржах. Під час свого дослідження вони використовували ChatGPT. Проте варто враховувати, що такий спосіб має певні ризики.

Компанія Сагамі виграє, зокрема, завдяки швидкості. Річ у тому, що на закриття угоди у M&A Research Institute Holdings в середньому йде 6 місяців. Тоді як зазвичай ці процеси займають, щонайменше, рік.