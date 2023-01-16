Росія та Іран планують створити власну цифрову монету: все, що про це відомо

Росія та Іран вирішили розширити межі своєї співпраці та звернули увагу на сектор цифрових активів. Тоталітарні режими планують створити власний стейблкойн.

Згідно з останніми даними, вартість цифрової монети буде прив'язана до золота, а використовувати її будуть для проведення транзакцій у рамках торгівлі між країнами Перської затоки.

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Нові плани Росії та Ірану

Іран уже досить давно використовує криптовалюту для того, аби обходити санкційні обмеження. Схоже, що у Росії вирішили теж піти цим шляхом. За словами прем'єр-міністра держави-агресорки Михайла Мішустіна, вони мають активно розвивати інновації, в тому числі цифрові активи, інформує "Мінфін".

Це безпечна альтернатива, яка може гарантувати безперебійну оплату постачання товарів з-за кордону та на експорт,

– додав Мішустін.

Потенційно стейблкойн зможе замінити фіатні гроші для проведення фінансових транзакцій між різними країнами. Крім того, повідомляють, що цифрову монету будуть використовувати у спеціальній економічній зоні в Астрахані, де Росія уже приймає іранські вантажі.

Що таке фіатні гроші Це тип грошей або валюти, цінність яких походить не від власної вартості або гарантії обміну на золото або іншу валюту. Фіатні гроші (долар, євро, гривня, фунт) представлені у різних формах: паперові банкноти, металеві монети, безготівкові кошти. Емісією цих грошей займається держава.

Водночас російський чиновник заявив, що спільний з Іраном проєкт щодо створення та використання стейблкойна стане можливим лише після того, як у країні упорядкують законодавство, пов'язане зі сферою криптовалют. Цей план мають на меті реалізувати у 2023 році.

Також варто виділити, що влада обох країн заборонила використання таких цифрових монет як біткойн та Tether населенням, зокрема, для проведення платежів. Але ці режими активно працюють над адаптацією криптовалют у рамках міжнародної торгівлі.

Кооперація Тегерану та Москви у військовому секторі

Нагадаємо, що Росія викупила в Ірану дрони-шахеди, який атакує українські міста. У вересні 2022 року повідомляли, що офіційна Москва замовила партію на 1000 дронів-камікадзе, які особливо небезпечні для цивільного населення через сумнівну якість деяких деталей.

Крім того, тоталітарні режими обговорюють постачання балістичних ракет для Росії. Найімовірніше, ці ракети ворог буде використовувати для нових атак по цивільних об'єктах та інфраструктурі.

Наприкінці грудня 2022 року в Офісі президента заявили, що домовленостей про передачу такого типу озброєння наразі немає. За словами Михайла Подоляка, інформація про це більшою мірою є спекуляцією.

У грудні 2022 року Європейський Союз погодив 9 пакет санкцій проти Росії. До нового списку увійшли 169 організацій, які постачають до Росії товари, які можуть допомогти агресору покращувати у технологічному плані сектори оборони та безпеки.