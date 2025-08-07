Ф'ючерси на фондові індекси США та Європи зросли, а азіатські акції зміцнилися після заяв Дональда Трампа про введення 100-відсоткових мит на імпорт мікросхем. Інвестори позитивно оцінили заяву Трампа щодо звільнення від нових мит компаній, які виробляють товари в США.

Як зросли фондові ринки?

Контракти на індекси S&P 500 і Nasdaq 100 додали по 0,2%, в той час, як європейські фондові ринки зросли на 0,5%. Азіатські біржі завершили торги зростанням на 0,9% – це максимальне денне збільшення за два тижні, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Ціни на нафту також пішли вгору після п'ятикратного зниження – найтривалішого з травня. Це відбулось на тлі уваги інвесторів до дій США, спрямованих на обмеження торгівлі російською нафтою.

Важливо! Прибутковість 10-річних казначейських облігацій зросла на два базисних пункти – до 4,25%. При цьому долар знижується п'ятий день поспіль.

Що відомо про нові мита Трампа?

Інвестори позитивно сприйняли заяву Трампа про те, що компанії, які виробляють товари в США, будуть звільнені від нових мит. Це дещо знизило побоювання щодо потенційних збоїв у глобальних ланцюжках постачань.

Певною мірою такий результат можна розцінювати як полегшення. Найбільші побоювання викликало саме негайне введення мит,

– написали в аналітичній записці експерти Morgan Stanley.

У середу ввечері Трамп заявив про намір ввести "приблизно 100-відсотковий тариф на мікросхеми та напівпровідники".

Але якщо ви будуєте виробництво в США, то ніяких зборів не буде,

– додав Трамп.

Ці заяви пролунали незабаром після того, як генеральний директор Apple Тім Кук представив у Білому домі спільно з Трампом план інвестицій в американську економіку обсягом 100 мільярдів доларів.

Важливо! Трамп заявив, що планує наступного тижня провести зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським у спробі сприяти встановленню миру між двома країнами.

Один з найжорсткіших тарифів Трампа також набув чинності щодо Швейцарії, після того, як чергова спроба швейцарської сторони переконати Білий дім відмовитися від підвищення ставок провалилася.