У США запропонували ввести нові санкції проти нафти з росії: до чого тут Китай

Американські сенатори закликають запровадити нові санкції проти російської нафти. Йдеться про продаж державою-агресоркою сировини до Китаю. Більше про нову ініціативу – читайте далі.

Авторами нового законопроєкту є сенатори з Республіканської партії США Марк Рубіо, Рік Скотт і Кевін Краме. Їхня головна ціль – скоротити обсяги продажів російської нафти.

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У США закликають ввести санкції на продаж нафти з росії до Китаю

У проєкті закону республіканці пропонують запровадити штрафні санкції усіх юридичних осіб, які будуть перевозити або страхувати танкери з російською сировиною, які прямують до Китаю. Йдеться про скраплений газ та нафту.

Китай – це головний конкурент США як в економічному аспекті, так і політичному. Зокрема, цікаву динаміку нещодавно зафіксували на ринку резервних валют. Китайський юань увійшов до трійки найпопулярніших резервних валют серед світових центробанків. Лідером залишається долар США.

Марк Рубіо підкреслив, що імпорт Китаєм енергоносіїв з держави-агресорки – це підтримка повномасштабної війни в Україні, яку росія почала 24 лютого 2022 року. Американський політик додав, що усі організації, які роблять таке рішення повинні зіткнутися із дуже серйозними наслідками. У тому числі й китайські державні компанії.

Нагадаємо, що імпорт російської нафти в Китай суттєво зріс. Річ у тому, що росія почала втрачати європейський ринок, й почала продавати сировину зі значними знижками. На фоні цього, офіційний Пекін може підняти рівень конкуренції між країнами Азії, Африки та Близького Сходу за енергоносії агресора на новий рівень.

Як це може вплинути на динаміку ринку

Експерти вважають, що це може призвести до нової хвилі зростання цін на енергетичних ринках, які й так в останні місяці демонструють або рекордні показники, або суттєве коливання цін.

Повномасштабна війна росії проти України стало серйозним ударом для ринку нафти. Вартість сирої нафти злетіла орієнтовно на 30% у 2022 році. Один із факторів впливу – побоювання, що чорне золото від агресора виключать із глобальних ринків. На момент створення цього матеріалу, дві найпопулярніші марки нафти торгують на наступних рівнях,згідно з Bloomberg:

Brent – 105,13 долара за барель;

за барель; WTI – 95,87 долара за барель.

Шанси на схвалення та реакція України

Насправді законопроєкт республіканців навряд чи має багато шансів отримати схвалення в американському Сенаті, де більшість складають демократи. Річ у тому, що ця ініціатива йде у розріз з політикою Джозефа Байдена.

Адміністрація чинного президента США має на меті встановити цінову стелю для торгівлі енергоресурсами з росії, але водночас підтримувати процес постачання нафти. США все ще працюють над цією ініціативою, намагаючись переконати союзників з Європи підтримати її.

Пропозицію американських політиків прокоментували й в Україні. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак підкреслив у телеграм, що на сьогодні надважливе значення має визнання росії державою-спонсором тероризму. Він додав, що цей крок дозволить зробити санкцій ще більш болючими для офіційної москви, й зробить будь-які економічні відносини з державою-агресоркою токсичними.

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