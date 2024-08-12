У Німеччині масово підривають банкомати: кому це потрібно

Німеччина стала головною ціллю злочинних угрупувань, які підривають банкомати. Експерт заявив, що у найбільшій економіці світу сталася унікальна ситуація.

У Німеччині масово підривають банкомати

Німеччина стала ключовою мішенню злочинних угрупувань, які підривають банкомати. Це стається майже кожного дня. Як виявилося, ця проблема є поширеною у всьому світі, але в Німеччині склалася унікальна ситуація. Додають, що на сьогодні мало, хто вже грабує банки, адже підрив банкоматів відбуваються швидше, це менш ризиково, тоді як "прибуток" може бути значно більшим.

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За словами керівника відділу безпеки виробника банкоматів Diebold Nixdorf Штефана Лессманна, у цій країні фіксують шалену інтенсивність таких злочинів. Німеччина стала головною ціллю злочинних угрупувань через досить прості причини:

Країна межує з Нідерландами, де розташовані мережі в Амстердамі та Утрехті, які організовують більшість таких атак;

Саме Нідерланди до цього були епіцентром підривів банкоматів. Проте до 2015 року в країні істотно зменшилася кількість банкоматів – з 20 тисяч до 5 тисяч. Крім того, ті банкомати, які залишилися, суттєво укріпили, а також була кампанія із заохочення бізнесу та населення щодо відмови від готівки.

Також відзначають, що Німеччина приваблює злочинні угрупування через наявність великої кількості банкоматів. Йдеться про понад 50 тисяч банкоматів. При цьому німецький центральний банк в одному зі своїх звітів вказував, що готівка має особливе соціальне значення для жителів країни.